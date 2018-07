Rund hundert Mann will die Universität von Colorado für diesen Forschungsauftrag einsetzen: zu prüfen, was an den Prüfungsberichten der amerikanischen Luftwaffe über „Unbekannte Flugobjekte“, kurz „Ufo“ oder auch „Fliegende Untertassen“ genannt, richtig oder falsch ist. Die Luftwaffe zahlt der Universität dafür etwa 1,2 Millionen Mark. AP