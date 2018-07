Von Hellmuth Karasek

Ähnlich wie der Weg zur Hölle müssen die Vorbereitungen der neuen Maria-Schell-Tournee mit guten Vorsätzen gepflastert gewesen sein. Nicht nach Diva-Art wollte Frau Schell an vielen Orten einen jener Klassiker abliefern, die wenig Personal, viel Roben und noch mehr illustre Seelenregungen für den einen großen Star ermöglichen, dadurch das Publikum kleiner Städte für einen Abend in einen Großstadttaumel versetzend. Auch jene elegante Lustigkeit war nicht geplant, wo es in Komödien um eine weibliche Sonne herum frivol-gelöst zugeht, ihr auf der Bühne alles zu Füßen liegt, so daß dem Zuschauer auch nicht viel anderes zu tun übrig bleibt.

Frau Schell, ihr Partner und Regisseur Veit Reim sowie das „Studio Heberthal“ hatten Tieferes, Gewagteres, Entbehrungsreicheres im Sinn, als sie ihre Tournee mit zwei Abenden im Stuttgarter Kammertheater eröffneten.

Man wählte für den ersten Teil des Abends Genets „Zofen“. Damit war Frau Schell genötigt, als Solange düster gewandet zu dienen und – was schwerer wiegt – ihre Leinwand-Verehrer mit einer Rolle zu überraschen, in der sie von pervertierten Regungen durchzuckt und von Mordplänen durchglüht ist.

Im zweiten Teil wagte man sich an Heinrich Lautensacks „Pfarrhauskomödie“, ein Stück also, in dem zwei geistliche Herren katholischer Konfession wechselweise zwei Pfarrköchinnen in andere Umstände versetzen.

Als das Stück 1911 geschrieben wurde, fiel es der Zensur sogleich zum Opfer. Heute mögen Erschrockene sein Thema das nennen, was der deutschen Phrase ein „heißes Eisen“ ist, und von Intendanten in oberschwäbischen und niederbayrischen Gemeinden wird es sicher nicht gerade bevorzugt erwogen werden. Aber daß es mit seinen Zölibatsnöten einem dringenden Bedürfnis der Gegenwart abzuhelfen hätte, wäre auch übertrieben.

Gewagtes wurde gewagt geboten. Und es gab natürlich heftigen Applaus. Man zeigte mit Genets „Zofen“, wie sich Herrschaftsverhältnisse in verquere erotische Rituale übersetzen. In der Pfarrhauskomödie, wie sie sich natürlicher aussagen lassen: Zwei Pfarrköchinnen sind, wie gesagt (die eine anfangs, die andere gegen Ende) schwanger. Eine Zofe ist dagegen am Ende tot.