Inhalt Seite 1 — Viren fügen sich selbst zusammen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer eine Tomate in ein Mixgerät wirft und sie anschließend als roten Saft in ein Glas abfüllt, glaubt, daß dieses Glas alle Bestandteile der Tomate einschließlich der empfindlichen Vitamine enthält. Eines aber ist verschwunden: die morphologische Struktur, die räumliche Ordnung der Bestandteile. Wir wissen, daß diese Struktur der Frucht von selbst nicht wiederkehren wird, wie lange wir auch das Glas mit Tomatensaft stehen lassen. Dies wirft eine allgemeine Frage der Biologie auf: Läßt sich die geordnete Struktur des Teils eines Organismus nur aus einer Herkunft von diesem lebenden Wesen oder vielleicht einfacher aus den physikalisch-chemischen Eigenschaften seiner Bestandteile erklären?

Die Tomate scheint für die erste Möglichkeit zu sprechen. Aber schon Descartes hat vor 350 Jahren das Prinzip aufgestellt, daß man die Probleme in ihre einfachsten Elementarfragen zerlegen soll, ehe man an die Beantwortung geht. In diesem Sinne ist die Tomate ein ungeeignetes Objekt, weil sie ein sehr komplizierter Teil eines noch komplizierteren Organismus ist. Dringt man auf der Suche nach einfachen morphologischen Strukturen mit einem Lichtmikroskop in immer kleinere Größenbereiche vor, so gerät man schließlich im Plasma der Zelle in eine scheinbar formlose schleimige Masse. Eine der wichtigsten Entdeckungen der modernen Biologie, ermöglicht durch die Elektronenmikroskopie und andere physikalische Techniken, besteht nun in der Erkenntnis, daß dieser unansehnliche Schleim aus Bauelementen von kristalliner Exaktheit zusammengesetzt ist.

Modellsubstanzen für solche makromolekularen biologischen Einheiten sind die Viren. Auch Viruslösungen erscheinen optisch nur als trübmilchige Flüssigkeiten – das Elektronenmikroskop zeigt aber, daß es bei den Viren ebenso eine morphologische Artenvielfalt gibt wie bei Tieren und Pflanzen.

Zu den einfachsten Viren gehört das Tabakmosaikvirus, das nur aus einer Sorte von Eiweißmolekülen und einem kettenförmigen Molekül Nukleinsäure – der Erbsubstanz des Virus – besteht. Das Eiweiß verpackt schützend die empfindliche Nukleinsäure, indem es den Molekülstrang in die Wand eines zigarettenförmigen Röhrchens einmauert. Vor etwa 20 Jahren fanden Gerhard Schramm und seine Mitarbeiter in Tübingen, daß man die Virusstäbchen in einer Lauge auflösen, und durch anschließendes Ansäuern wieder zur Zigarettenform zusammenfügen kann. Damit war wenigstens für diese ganz einfache morphologische Struktur bewiesen, daß für ihren Aufbau die lebende Zelle der Wirtspflanze keineswegs notwendig ist: die physikalisch-chemischen Bedingungen und die Eigenschaften der getrennten Komponenten waren allein hinreichend; die Eiweißmoleküle fügten sich von selbst durch eine Art Kristallisation wieder zusammen.

Nach diesem Experiment in einem einfachen System konnte man versuchen, das Prinzip der „Selbstmontage“ auch auf kompliziertere Fälle anzuwenden. Den neuesten Erfolg auf diesem Gebiet beschreiben R. S. Edgar und W. B. Wood vom California Institute of Technology in den „Proceedings“ der amerikanischen National Academy of Sciences. Das Untersuchungsobjekt der Forscher waren die kompliziert gebauten „T-Phagen“, Viren, deren Wirt das Darmbakterium Escherichia coli ist. Diese T-Phagen stellen mehr als nur eine von einem Eiweiß „eingedöste“ und damit gegen Außeneinflüsse konservierte Nukleinsäure dar. Grob gesagt bestehen sie aus einem „Kopf“, der die Nukleinsäure, also das Erbmaterial des Virus enthält, und einem „Schwanz“, einem doppelten Rohr, an dessen Ende sechs lange Fasern befestigt sind. Berührt ein solcher T-Phage eine Coli-Zelle, dann heften sich die Schwanzfasern fest an die Bakterienzellwand und die infektiöse Nukleinsäure wird durch eine ziehharmonika-artige Verkürzung des äußeren Schwanzrohrs in die Zelle injiziert. Es handelt sich also um eine recht komplizierte „Maschine“, deren formbestimmende Bestandteile verschiedene Sorten von Eiweißmolekülen sind, während die Nukleinsäure lediglich in die Kopfmembrane des Phagen eingeknäuelt ist.

Wie geht nun die Montage dieses komplizierten Gebildes vor sich? Man könnte sich zwei Möglichkeiten denken: einmal eine Art Wachstumsprozeß, der unter Verbrauch von Energie von Enzymen gesteuert würde (so wie es zweifellos für die Tomate zutrifft) – zum andern eine rein physikochemische Zusammenlagerung allein auf Grund der molekularen Oberflächenbeschaffenheit der Bestandteile, also eine Art Kristallisation. Um dies herauszufinden, benutzten Edgar und Wood Virusstämme mit pathologisch veränderten Erbeigenschaften. Unter bestimmten Bedingungen konnte der eine Stamm keine Schwanzfasern, der andere dagegen lose herumliegende Schwanzfasern aber nicht alle übrigen Strukturelemente bilden. Diese Bauteile findet man in den Extrakten aus infizierten Bakterienzellen, in denen dann aber keine infektiösen Viren vorhanden sind, da ja jeweils ein notwendiger Teil der Gesamtstruktur fehlt. Wurden nun die Extrakte gemischt und einfach einige Stunden bei 30 Grad Celsius gehalten, so entstanden in der Lösung von selbst „lebensfähige“ Phagenteilchen.

In einem anderen Versuch konnte der eine Phageistamm zwar Köpfe und komplette Schwänze synthetisieren, aber nicht beide zusammenbauen. Setzte man den Extrakt eines Stammes hinzu, der lediglich keinen Kopf bilden kann, so entstanden wieder nach einiger Zeit bei 30 Grad Celsius komplette Phagen. Das energieliefernde System der Zelle war also für diese Montageprozesse nicht notwendig. Die Anlagerung der Schwanzfasern an die Schwänze ist wohl ebenso zu verstehen, wie die geordnete Zusammenlagerung gleichartiger Eiweißbausteine beim Tabakmosaikvirus. Wie aber ist es zu verstehen, daß Köpfe und Schwänze sich erst dann verbinden, wenn ein dritter Faktor hinzukommt? Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es gibt ein kleines Paßstück mit zwei Mulden, deren Form so ist, daß Sciwanzende und Kopfbasis genau hineinpassen, wahrend sie sich aus geometrischen Gründen nicht direkt aneinanderlagern können. Die zweite ist, daß durch ein Enzym erst ein Stück von einer der beteiligten Eiweißstrukturen „herausgebissen“ werden muß, ehe die Zusammenlagerung eintreten kann. In jedem Falle liegt jedoch die Ursache des geordneten Aufbaus der fertigen Struktur allein in der Oberflächenbeschaffenheit der sie bildenden Eiweißmoleküle.