Von Herbert Linder

Die Aufregungen der Kontemplation sind geringer als die des Interesses. Damit mag es zusammenhängen, daß Darstellungen der Natur (des Zufalls), wo sie noch in Escheinung treten, in Reiseprospekten oder als Metaphern in den Dienst einer Sache gestellt sind. Allenfalls findet man sie noch als Demonstrationsobjekte wissenschaftlicher Forschung, etwa in Kongreßberichten für Elektronenmikroskopie. Die freie Naturphotographie dagegen ist, vielleicht nicht ohne Grund, zum Tummelplatz für ambitionierte Amateure verkommen.

Eine einzige große Ausnahme ist Andreas Feininger, der sich hartnäckig den Formen des Gesteins, der Tiere und Pflanzen widmet und es dabei zu einer einzigartigen Meisterschaft gebracht hat. Sein neuestes Buch –

Andreas Feininger: „Die Sprache der Natur“; Econ-Verlag, Düsseldorf; 180 S., 220 Photos (27 farbig), 52,– DM

– vereinigt eine Sammlung seiner besten, teilweise schon früher veröffentlichten Photos von Boden- und Wasserformen, Insekten, Muscheln, Fischen, Skeletten, Spinnennetzen. Feiningers dokumentarischer Sinn, der seine Städtebilder wie seine Photolehrbücher so ungenießbar macht, kommt seiner Naturbeobachtung zugute. Es gelingt ihm, physische Qualitäten und Strukturen mit einer technischen Findigkeit erkennbar zu machen, zu deren höchstem Lob man sagen kann, daß sie nicht zuviel Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die abstrakten Muster der Natur sind angenehm zerstreuend, die farbigen Landschaftsaufnahmen schön, bei Spinnen und Skeletten ist das eher Geschmackssache. Feiningers größte Leistung ist der interesselose Blick, der Zufälle in der Natur zutage fördert.

Darauf muß besonders hingewiesen werden, weil Feininger selbst es in seinen Kommentaren darauf anlegt, diese Qualität zu dementieren. Er gibt vor, in diesen Formen die Sprache der Natur zu vernehmen – das ist nicht nur ein Aperçu des Titels. Nun ist die Sprache der Natur ein Euphemismus, ein Bauchrednertrick. Wer Philosophie und Naturforschung überblickt, dürfte es eher mit Novalis halten, der umgekehrt die Natur ein symbolisches Bild unseres Geistes nannte. Die Natur spricht nicht, es ist der Mensch, der seine Sprache hört. Bilder der Natur sind eine Art Rohrschachtest, geeignet, Projektionen zutage zu fördern.

„Spinnen spielen eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung des Gleichgewichtes in der Natur. Ohne ihr aktives Eingreifen würde der Schaden, den Insekten bei Pflanzen und Feldfrüchten anrichten, ein phantastisches Ausmaß erreichen. Andererseits sorgen Vögel und viele Wespenarten durch den Fang von Spinnen dafür, daß die Spinnenbevölkerung nicht überhand nimmt. Wenn die Natur vom Menschen in Ruhe gelassen wird, erreicht sie immer ein Gleichgewicht zwischen allen ihren Bestandteilen. Jedes ihrer Geschöpfe erhält seinen Anteil, und die Wohlfahrt des einen hängt von der Wohlfahrt aller ab.“