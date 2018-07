Die Industriegewerkschaft Chemie hat auf ihrem letzten Kongreß vor vier Wochen angelegentlich Klage darüber geführt, von bösen Zungen in der Öffentlichkeit zu Unrecht als radikal verschrien worden zu sein. Aber was soll man nun wieder von den jüngsten Eskapaden dieser Gewerkschaft halten? Just 24 Stunden nach dem Tag, an dem die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute für die erste Hälfte des nächsten Jahres eine Wachstumsrate von nur 2,3 Prozent prognostizierten, gab die IG Chemie in verschiedenen Tarifbereichen Lohnforderungen von 8 bis 9 Prozent bekannt. Dazu kommt noch eine bereits vereinbarte Arbeitszeitverkürzung ab 1. Januar 1967.

Vielleicht sehen die Forschungsinstitute die wirtschaftliche Zukunft grauer, als sie in Wirklichkeit ist. Sicher ist aber auf jeden Fall, daß die Zeit der hohen Zuwachsraten vorbei ist. Und leider kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß wir im Laufe des nächsten Jahres tatsächlich in die von den Instituten befürchtete Arbeitslosigkeit von zwei Prozent hineinstolpern könnten, wenn die Gewerkschaften bei ihren Lohnforderungen jetzt nicht äußerste Vorsicht walten lassen. Je stärker jedenfalls jetzt die Löhne über das volkswirtschaftliche Wachstum hinausgetrieben werden, um so schwieriger wird es sein, die Vollbeschäftigung ohne Gefährdung der Stabilität aufrechtzuerhalten.

In der augenblicklichen labilen Situation unserer Wirtschaft sind Lohnforderungen von 8 oder gar 9 Prozent ein Wahnsinn. Sie übersteigen den zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs um ein Mehrfaches. Eine Gewerkschaft, die sich so brüsk über die Erfordernisse der Stunde hinwegsetzt, darf sich über ihr schlechtes Image in der Öffentlichkeit nicht wundern. kr