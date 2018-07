Der Roman „Siehe, er kommt hüpfend über die Berge“ des Polen Andrzejewski kommt gerade recht zu diesem Geburtstag von Picasso: ... seine Persönlichkeit“, so heißt es dort, „erfüllt unser ganzes Jahrhundert. Man kann ihn lieben oder verabscheuen, das ist ohne Bedeutung.“ Man kann ihn feiern, auf vielerlei Weise, zum Beispiel auch so, wie wir es taten:

Ich lud ein Dutzend schwäbischer Künstler zu einem Fest nach Reutlingen ein. In den Kellerräumen eines Freundes stellten wir Tischchen auf und besorgten viel Zinkfolien, Lithotusche, Lithokreiden, hielten Gummiarabicum und Schwämme zum Fixieren bereit, Schaber und Bimssteine zur Korrektur oder zum Experiment, und einen Föhn zum Trocknen unserer Platten. Unter der Decke zogen wir eine Leine durch die Räume, um alles, was fertig war, mit Wäscheklammern aufzuhängen. Es gab kein Publikum. Dafür, dank dem Freund in der Heimatstadt, welcher die guten Sachen hoffentlich von der Steuer absetzen konnte, viel zu trinken und zu rauchen.

Jeder kam, wie es ihn hertrug, mit dem Auto oder mit dem Zug, ich kam zu Fuß von meinem Berg herunter. Da saß schon einer und lithographierte, ein alter Akademieprofessor aus der schwäbischen Residenz. Er schichtete immer wieder voluminöse Akte mit Kreide übereinander auf, offensichtlich mit großem Vergnügen an den verschiedenen Härtegraden der Lithostifte.

Schnell war großer Betrieb. Reiter mit Feder und Tusche, exzessiv hingeschrieben, trabten auf ihren Pferden durch die Kellerräume. Ein bißchen Künstlerkrach gab es auch. Junge Maler, die gar nichts von Picasso wissen wollten, mußten sofort eine Zahnbürste haben, um die Tusche grausam über die Platte spritzen zu können. Einer ärgerte sich besonders, weil Picasso die Maschinen vergessen habe. Er gestaltete diesen Ärger so schnell und so oft, daß wir kaum nachkamen mit den Wäscheklammern. Eine Dame arbeitete die ganze Zeit daran, die Fläche mit raffinierten Punkten und Strichen zu füllen, zu guter Letzt war es eine gebuckelte Wand, auf der etwas kaum Erkennbares sich jeder Figuration entzog.

Ungemein viel Tusche und Folien verbrauchte ein ganz besonders Exzeptioneller. Ihm mußten wir breite Streichpinsel beschaffen. Ganz verrückte Skripturen von großer Hinterhältigkeit lieferte ein Bildhauer. Mich faszinierten seine Dinge am meisten, gerade, weil alle seine Folien Leichen waren. Böse schabte ein anderer aus seinen schwarzen Tuschen heraus, was uns allen sagen sollte, wie dumm wir doch seien. Mit ihm und seiner Generation kam in die verrauchte Kellerluft mehr Aggression auf den Kubikmeter (um mit Köstler zu sprechen), als Picasso verdient. Er hätte die Leidenschaft sicher goutiert und sich darüber gefreut, daß ich nicht weiß, wie dieser Tag ausgegangen ist.