Josef Höffner: Gesellschaftspolitik aus christlicher Weltverantwortung. Regensburg Verlag, Münster, 476 Seiten, 49,80 DM.

Neben Oswald von Neil Breuning zählt Josef Höffner, derzeitiger Bischof von Münster und vormaliger ordentlicher Professor für christliche Sozialwissenschaften, seit langem zu dem vergleichsweise kleinen Kreis katholischer Sozialwissenschaftler, die durch vielfältige Schriften und Äußerungen diesem Seitenzweig der allgemeinen Sozialwissenschaften immer wieder Aufmerksamkeit verschaffen. Der Verfasser hat als akademischer Lehrer stets einen nennenswerten Hörerkreis gehabt, obwohl er doch, der Tradition seiner Schule und ihren kirchlichen Bindungen folgend, nicht in der eigentlichen Spitze der sozialwissenschaftlichen Forschung stehen konnte.

Die katholische Soziallehre war immer mehr auf Erhaltung, Ausdeutung päpstlicher Enzykliken und auf sozialpolitischen Konservatismus ausgerichtet als die spekulativen Theoretiker einer wie auch immer gestalteten Planifikation. Freilich, und gerade Höffner hat zu diesem berechtigten Eindruck beigetragen, im Zeitalter der Mitbestimmung, der Familienpolitik und der makroökonomischen Lohnpolitik hat auch die katholische Soziallehre richtungweisende Ideen entwickelt.

Im ersten Teil des Buches werden Grundsatzfragen der sozialen und wirtschaftlichen Ordnung besprochen, Sozialethik, Macht und Gesellschaft, die Lage des Bauerntums, die Auseinandersetzung mit anderen Schulen der Wirtschaftswissenschaften, vor allem mit den Neoliberalen, die hier, wie anderswo, abwechselnd und inkonsequent entweder von der Idee oder vom praktischen wirtschaftspolitischen Erfolg her beurteilt werden, was notwendig ein schiefes Bild ergeben muß. Der zweite Teil widmet sich hauptsächlich den verzweigten Fragen des technischen Fortschrittes.

Ein weiterer Teil widmet sich einem Lieblingsgegenstand Höffners: der Frage der sozialen Sicherheit in der modernen Industriegesellschaft. Hier offenbaren sich zugleich der starke Kern, aber auch die Grenzen der katholisch-christlichen Sozialwissenschaften: Gesellschaftspolitik heißt hier: Solidarität und Subsidarität, der Gegensatz zur tatsächlichen massenkonsumfreudigen demokratischen Wirtschaftsgesellschaft und zu anderer, parteilich oder ideologisch fundierter Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik wird erkennbar.

In ihrem tiefsten Kern bleibt, bei allem Bestreben um Modernität und Leitbild, die christliche Soziallehre Höffnerscher Prägung eine neueren demokratischen Lebensformen abgewandte Disziplin. Das mag verwundern angesichts der Aktualität der hier noch einmal gesammelt vorgeführten Beiträge. Vergleicht man jedoch die stets um einen Einklang mit den päpstlichen Sozialenzykliken bemühten Abhandlungen und Ableitungen des Verfassers mit den mutigen, aufs Ungewisse zielenden Praktiken, zum Beispiel der sozialen Gruppenarbeit angelsächsischer Prägung, so wird der Unterschied klar. Selbst die wirtschaftliche Dynamik, wenn sie bereits alle Formen menschlichen Zusammenlebens schon gesprengt und neugestaltet hat, bedarf für den christlichen Sozialwissenschaftler noch einer anerkennenden Stellungnahme von höchster Stelle. Der Ernst und die Mühe, neben einer rationalistischen Gesellschaftsbetrachtung auch die Sozialethik zu fördern, dürfen jedoch nicht übersehen werden.

Allen aus der Tradition Max Webers oder der bekannten ökonomischen Theoriengeschichte kommenden Sozialwissenschaftlern werden weite Teile dieses Buches fremd bleiben, da das Gebot vor der Analyse steht und weil – um Walter Euckens Worte aufzugreifen – die gesetzte Ordnung hier jedenfalls stets vor der gewachsenen und wachsenden Ordnung steht. An einer Stelle scheint eine Berührung zu sein mit der Psychoanalytik und verschiedenen praktischen Systemen moderner Lebensführung in einer überdifferenzierten Welt: im Abschnitt über den leitenden Angestellten und modernes Unternehmen. Aber der Schein trügt: auch hier stehen die kirchlich gebotenen Normen des sozialen Zusammenlebens im Vordergrunde, gestützt werden soll schließlich immer die geschwächte oder gestörte traditionelle Sozialstruktur, vor allem die Familie, für den scharfsichtigen Sozialpsychologen erweisen sich mithin viele Vorschläge als bloße Rezepte zum Kitten, nicht aber zur Wegweisung in eine horizonterweiterte Zukunft.

Dieser vielseitige Überblick über die katholische Soziallehre der Gegenwart bildet wissenssoziologisch ein unfreiwilliges Beispiel für das Verhältnis von Erkenntnisfortschritt und Regression im sozialwissenschaftlichen Denken der Gegenwart. Lutz Köllner