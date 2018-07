Von W. Scharlau

Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David 1914–1918. In Verbindung mit Erich Matthias bearbeitet von Susanne Miller. Im Auftrag der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien herausgegeben von Werner Conze und Erich Matthias. Droste Verlag, Düsseldorf, XL und 330 Seiten, 48,– DM

Politik ist die Kunst, sich schwierige Situationen zu bereiten“, notiert der sozialistische Reichstagsabgeordnete Eduard David am 1. Dezember 1914 in sein Tagebuch, als der linke Flügel seiner Fraktion von der Reichsregierung eine klare Erklärung über den Bruch der belgischen Neutralität fordern wollte!

Die Sozialdemokratische Partei hatte nach dem Willen der Ebert, Scheidemann und David am 4. August 1914 einen so hohen Vorschuß auf ein später zu gewährendes politisches Mitspracherecht gezahlt, daß jeder Verstoß gegen den Burgfrieden die Honorierung der Kriegsunterstützung gefährden würde. Der Fraktionsvorstand probierte zum erstenmal die Taktik der Umarmung.

Damals, 1914, hieß diese Taktik freilich noch „Politik des 4. August“ oder „Burgfriede zwischen Regierung und Opposition“, was in der Praxis die bedingungslose Billigung der deutschen Kriegführung bedeutete. Einer der einflußreichsten Befürworter der Neuorientierung der sozialistischen Politik am 4. August – vergleichbar nur der außenpolitischen Kehrtwendung, die Herbert Wehner am 30. Juni 1960 im Bundestag vollzog – war der rheinische Studienrat Eduard David, der gemeinsam mit Bernstein den ideologischen Revisionismus vorbereitet hatte und seit 1903 den Wahlkreis Mainz vertrat.

Sein aufschlußreiches Kriegstagebuch, das bisher nur der Forschung zugänglich war, ist jetzt von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien publiziert worden. Susanne Miller hat das Tagebuch mustergültig ediert und durch einen umfangreichen Fußnotenapparat auch für den Nichtfachmann verständlich gemacht.

Die Lektüre fasziniert durch den ständig sich aufdrängenden Vergleich zur Politik der Partei seit 1960, die zweifellos von ähnlichen Hoffnungen inspiriert ist, wie es ehedem die des 4. August 1914 war. Die Partei verzichtete mit dem „Burgfrieden“ auf jede Opposition. Sie machte ihren Frieden mit der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung („Honneurs vor dem Hof in Kauf nehmen“); sie unterstützte die Regierung in der Außen- und Militärpolitik („daß wir die Rüstungen bewilligen müssen, um unsere demokratischen Ziele zu erreichen“); sie bewies dem deutschen Bürgertum ihre nationale Zuverlässigkeit („Der ungeheure Jubel der gegnerischen Parteien, der Regierung, der Tribüne, als wir uns zur Abstimmung erheben, wird mir unvergessen sein. Es war im Grunde eine uns dargebrachte Ovation“).