Von 1962 bis 1964 verließen bei einer etwa gleich großen Bevölkerungszahl in den USA jährlich 500 000 Akademiker und Volksschullehrer die Universitäten, in der EWG nur 152 000. In den USA besuchen etwa zehn Prozent eines Jahrgangs die Universität, in der EWG nur sechs Prozent. Während fast vier Prozent aller amerikanischen Studenten Naturwissenschaftler und Ingenieure wurden, waren es in den Mitgliedsländern des gemeinsamen Marktes nur 1,1 Prozent aller Studierenden.