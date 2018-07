1965 gaben die USA und die Sowjetunion dreißigmal mehr als Westeuropa für die Raumfahrt aus.

Von 1956 bis 1963 emigierten 15 248 europäische Wissenschaftler und Ingenieure in die USA.

Binnen zwei Jahren steigerte das „Military Export Sales Department“ des US-Verteidigungsministeriums die Ausfuhr von US-Rüstungsgütern von 300 Millionen auf 1,2 Milliarden Dollar pro Jahr, davon 48 Prozent jährlich in die Bundesrepublik. Ziel des Department: jährlich 1,5 Milliarden Dollar bis 1976.

Söhne und Töchter von Arbeitern und Bauern stellen in den USA auf den einzelnen Universitäten 15 bis 25 Prozent des studentischen Nachwuchses, in der EWG zwischen 7,5 (Deutschland) und 12,6 Prozent (Frankreich). Nur 20 bis 30 Prozent der Studierenden sind Stipendiaten gegenüber 80 bis 85 Prozent in England.

„Die Unabhängigkeit Europas ist heute mehr durch wissenschaftlich-technologische Kolonisierung als durch eine militärische Offensive bedroht“, erklärte der italienische Abgeordnete des Europa-Parlaments, Battaglia.