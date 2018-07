In unserer Wirtschaft breitet sich großes Unbehagen aus. Krise hin, Krise her – ich stelle nur nach den Zahlen fest: ganze Wirtschaftszweige befinden sich zur Zeit auf dem Wege in der Stagnation. Ein so unverdächtiger Zeuge das der Staatssekretär a. D. Müller-Armack hat uns kürzlich so formuliert: „Das Bild, das sich uns repräsentiert, ist sicherlich nicht das einer allgemeinen Krise; aber das Vorhandensein einer Vielzahl von Krisenherden kann nicht geleugnet werden.“

Wir müssen also aufpassen, obgleich wir feststellen können: die deutsche Wirtschaft ist in sich trotz allen Schwierigkeiten, trotz allem Vertrauensabbau, so stabil, daß sie schon über ein Jahr praktisch ohne die Existenz einer staatlichen Finanz- und Wirtschaftspolitik seit Antritt der Regierung Erhard II lebt. Nein, wir haben keine Wirtschaftskrise, wohl aber eine Krise der Wirtschafts- und Finanzpolitik und unserer Regierungspolitik überhaupt.

Und wirtschaftlich noch gefährlicher ist die Tatache, daß wir seit geraumer Zeit in einer Periode gravierender Wachstumsverluste stehen. Nach der früheren Entwicklung mit hohen realen Zuwachsraten des Sozialprodukts und relativ maßvollen Preissteigerungsraten sind wir seit einigen Jahren dabei, genau in die umgekehrte Situation zu geraten: Die realen Zuwachsraten sind nur noch gering. Der Produktionsindex der Industrie stieg im Zeitraum Januar–August 1966 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum nur noch um 3 Prozent; im August 1966 gegenüber dem Vorjahresmonat sogar nur noch um 0,3 Prozent. Die Preissteigerungsrate erreichte im April 1966 ihren Höhepunkt mit 4,5 Prozent; für den ganzen Jahresdurchschnitt wird sie nicht unter 3 Prozent geschätzt. Die Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute rechnet für das erste Halbjahr 1967 mit einem realen Wachstum des Sozialprodukts um nur 2,3 Prozent. Bei den Ausrüstungs- und Bauinvestitionen wird sogar ein Rückgang um 1 Prozent erwartet.

Das sind die Perspektiven, wenn politisch nichts Vernünftiges geschieht. Unsere ganze Entwicklung seit Anfang der fünfziger Jahre ist bekanntlich mit stürmischen Strukturwandlungen verbunden gewesen; Wachstumsindustrien sind vorgeprescht, andere Zweige sind zurückgeblieben. Solche Strukturwandlungen sind in Zeiten starker allgemeiner Expansion vergleichsweise leicht zu verdauen. Sinkt aber die reale Wachstumsrate auf so niedrige Werte, wie wir sie jetzt erleben oder noch erwarten müssen, dann werden die wirtschaftlichen und sozialen Umschichtungen mit einem Mal sehr viel schmerzhafter.

In diesem Zusammenhang ist immer so gern von dem Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität“ die Rede. Aber der Entwurf als solcher ist, bei Licht besehen, ein Torso. Seine Verfasser haben außerdem genau das gemacht, was die sprichwörtlichen Generalstabsoffiziere a. D. immer so gern betreiben: sie bereiteten den Sieg des letzten Krieges vor, nicht aber den des kommenden. Denn der Entwurf ist wachstumsverdrossen, er ist auf Dämpfung eingestellt. Aber wer will denn heute eigentlich noch dämpfen? Müssen wir uns nicht vielmehr in dieser Konjunkturphase auf Maßnahmen der Belebung besinnen?

Ich sagte, der Entwurf ist auf Dämpfung eingestellt. In der Tat, die beiden schwersten Geschütze des Entwurfs weisen in diese Richtung:

1. die Kreditbegrenzung für die öffentlichen Gebietskörperschaften;