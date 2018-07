Inhalt Seite 1 — Erfahrungen in einer gewissen Industrie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gegen uns wurde verfügt – einstweilig

Vor einer Woche lagen sie auf dem Tisch, ganz harmlos, zwischen viel anderer Post: Die einstweiligen Verfügungen gegen Will Tremper als Autor einer Artikel-Reihe über den deutschen Film, gegen mich als verantwortlichen Redakteur und gegen den Verlag, in dem die ZEIT erscheint.

Es wird uns darin untersagt, „eine Reihe unrichtiger, geschäftsschädigender und ehrenrühriger Behauptungen“ (gezählt, sind es sieben) „aufzustellen und/oder zu verbreiten“. Geschädigt und/oder in ihrer Ehre berührt fühlen sich: Die Gruppe Spielfilm im Verband Deutscher Film- und Fernsehproduzenten, Wiesbaden; Herr Artur Brauner, Berlin; die CCC-Filmkunst GmbH, Berlin; Herr Horst Wendlandt, Berlin; Herr Franz Seitz, München; Herr Luggi Waldleitner, München; der Atlas-Filmverleih, vertreten durch Herrn Hanns Eckelkamp, Duisburg.

Wir werden uns bemühen, vor Gericht den Nachweis zu führen, daß Will Trempers Artikel nicht unrichtig waren, und unsere Leser vom Erfolg unserer Bemühungen unterrichten, sobald uns das vom Hohen Gericht erlaubt wird.

Die Filmproduzenten, die das Gericht gegen uns in Anspruch nehmen, machen sich in ihrem Antrag auch Gedanken darüber, „warum eine so seriöse Wochenzeitung wie die ZEIT ihre Spalten für diese Artikel zur Verfügung stellt“. Antwort: „Da ... der ZEIT-Journalist und Mitarbeiter dieser Wochenzeitung, Herr Enno Patalas, zu den Anführern der sogenannten ‚neuen‘ Produzentenrichtung zählt.“

Diese Gedanken sind abwegig. Herr Patalas hatte mit der Veröffentlichung überhaupt nichts zu tun. Spiritus rector der Tremper-Artikel war der Film-Redakteur der ZEIT, Uwe Nettelbeck, dessen Urteil ich in langen Jahren der Zusammenarbeit als zuweilen extravagant, aber immer integer schätzen gelernt habe.

Rudolf Walter Leonhardt