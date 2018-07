Von Will Tremper

„Wenn unsere heutige Jugend abartig veranlagt ist, dann doch nur auf Grund ausländischer Filme!“

Luggi Waldleitner, Vorstandsmitglied des Produzentenverbandes, Delegierter im Vorstand der Export-Union

Nun wird also die Frau Oberregierungsrätin Dr. Franke, Filmreferentin im Bundeswirtschaftsministerium, als Zeugin herhalten müssen, die am Montag, dem 22. August dieses Jahres, in den Geschäftsräumen des Verbandes Deutscher Film- und Fernsehproduzenten e. V. in Wiesbaden anrief, nachdem sie über Sonntag die ZEIT Nr. 34 vom 19. August gelesen hatte.

Sie machte den Vorstandsvorsitzenden des Produzentenverbandes, Dr. Alexander Grüter, der noch ahnungslos zu sein schien, auf den Artikel „Die Zelluloid-Belichter“ aufmerksam und „gab ihre Empörung über diese Ausführung kund“, wie der VV Dr. Grüter am Tag danach in einer eidesstattlichen Erklärung „zu Gebrauch vor Gericht“ aktenkundig machte. Und da heißt es über die Empörung der Frau Oberregierungsrätin nun:

„Sie erklärte, daß dieser Artikel in ihremHause großes Aufsehen erregt habe und daß sie der Meinung sei, dieser Artikel könne bei den Herren, die die Verhältnisse im einzelnen nicht so genau beurteilen könnten wie sie als Filmreferentin, eine für die Filmindustrie sehr abträgliche Wirkung haben, das gleiche gelte insbesondere auch hinsichtlich der Bundestagsabgeordneten im Hinblick auf die künftigen Beratungen des Filmhilfsgesetzes.“ Mit anderen Worten: Frau Dr. Franke stellt sich sozusagen als Interessenvertreterin des Dr. Grüter in Bonn vor. „Herren des Bundeswirtschaftsministeriums“ und „insbesondere“ Bundestagsabgeordnete sind in Gefahr, mit Material bedient zu werden, das ihnen unter Umständen helfen könnte, sich eine Meinung über die Zelluloid-Belichter zu bilden, die wenig mit der harmoniert, die man ihnen in den Bonner Wandelgängen seit Jahren einzuflüstern bestrebt ist.

„Aus dem ganzen... Artikel“, so heißt es in dem „Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung“, der mir und der ZEIT am 30. September zugegangen ist, „ergibt sich die Zielsetzung ... die ganze deutsche Filmindustrie alten Schlages zu diffamieren...“