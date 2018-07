Am Freitag, dem 14. Oktober, wurde ich brieflich aufgefordert, meine Feder für einen jungen Mann von der Kriminalpolizei einzusetzen, dessen Vorname Harry ist. Der ermunternde Brief kam von einem Menschen, der einen sehr guten sowie moralisch hochstehenden Verlag leitet. Nicht ohne Wehmut erinnere ich mich der Zeiten, da der damals junge Doktor der Literaturwissenschaften mit mir gemeinsam in der Redaktion der ZEIT arbeitete, und nicht ohne Rührung nehme ich seine Anrede zur Kenntnis: „Liebwertester Meister!“ Ich muß ihm wohl damals etwas auf seinen erfolgreichen Lebensweg mitgegeben haben, irgend etwas von Wert. Er selber, dessen Vorname Heinrich ist, behauptete dies zu wiederholten Malen. Aber was? Vielleicht, daß die aufmerksame Lektüre seines Briefes uns weiterhilft ...

„Liebwertester Meister, haben Sie heute im Lokalteil der ‚Welt‘ die entzückende Geschichte von dem neunzehnjährigen Mädchen gelesen, das sich zum Kriminalpolizisten begab, um anzuzeigen, daß sie genotzüchtigt worden sei?“

Nein, ich hatte nichts dergleichen gelesen – wahrscheinlich deshalb nicht, weil es sich, wie ich jetzt sah, um eine überaus trocken formulierte Meldung unter der Schlagzeile „Des Dienstes enthoben“ handelte, die erst dank der Aufmerksamkeit und der psychologischen Kenntnisse meines Freundes Heinrich zur „entzückenden Geschichte“ wurde.

Die Meldung der „Welt“ beginnt in unverfälschtem Polizeideutsch: „Ermittlungen wegen eines Sittlichkeitsdeliktes laufen zur Zeit gegen den dreißigjährigen Kriminalbeamten Harry B.“ Nanu?

Der nächste Satz der Meldung läßt denn auch recht deutlich erkennen, aus welcher Quelle diese Informationen fließen. Man beachtet nämlich das Wort „angeblich“:

B. „hat in seinem Dienstzimmer eine Neunzehnjährige vernommen, die eine Anzeige wegen angeblich an ihr verübter Notzucht erstattet hatte.“

So einfach, wie man hier vermuten könnte, wird die Vernehmung wohl nicht gewesen sein. Es ist wohl ausgeschlossen, daß die kleine Angeberin erklärt hat: „Es ist angeblich Notzucht an mir verübt worden.“ Denn dann wäre die Vernehmung, kaum begonnen, schon zu Ende gewesen. Und dennoch war es so: Die Notzucht war nur angeblich, wie es auch im Polizeitext weiter heißt: „Im Verlauf der Vernehmung gab das Mädchen zu, daß diese Angaben nicht auf Tatsachen beruhen.“ Der Polizeitext schließt kurz und bündig: „Wenige Tage später ist es dann zwischen dem vernehmenden Beamten und dem Mädchen ‚aus gegenseitiger Zuneigung‘ zu intimen Beziehungen im Dienstzimmer gekommen. Harry B. wurde sofort seines Dienstes enthoben.“