Auf der 17. Deutschen Industrieausstellung in Berlin und gleichzeitig in den 102 Ländern ihrer Niederlassungen hat die Firma IBM der Öffentlichkeit eine ungewöhnliche Schreibmaschine vorgestellt. Sie unterscheidet sich äußerlich kaum von ihresgleichen und wiegt mit knapp fünfzig Pfund nur wenig mehr als andere. Exemplare. Sie heißt IBM 72-Composer. Ihre Besonderheit: Sie liefert ein Schriftbild, das so aussieht, als sei es in einer Buchdruckerei angefertigt worden.

Der Kugelkopf macht es möglich, daß mit dieser Schreibmaschine der Satz für Prospekte, Broschüren, Zeitschriften und im Prinzip auch für Zeitungen hergestellt werden kann. Vor genau fünf Jahren, gleichfalls auf der damaligen Industrieausstellung in Berlin, kam die IBM mit einer genialen Erfindung’ heraus: der ersten Schreibmaschine mit einem Kugelkopf statt Typenhebeln. Dieser Kugelkopf, groß wie ein Minigolfball, trägt alle üblichen Schriftzeichen. Er – und nicht mehr der Maschinenwagen – wandert mit jedem Anschlag ein Stück weiter auf dem eingespannten Papier nach rechts und dreht und wendet sich dabei, damit stets der gewünschte Buchstabe auf die Vorlage schlägt. Da sich ein Kugelkopf in Sekundenschnelle auswechseln läßt, die Typenhebel einer Schreibmaschine dagegen nicht austauschbar sind, können beliebig viele Schriftarten – jede auf einem eigenen Kugelkopf – für eine einzige Maschine benutzt werden. Mehr noch, in gewissen Grenzen lassen sich auch unterschiedlich große Schriften auf dem Kugelkopf unterbringen. Beidemal handelt es sich um Erfordernisse, die im Druckereiwesen an der Tagesordnung sind.

Die Schönheit der Schwarzen Kunst beruht aber seit Gutenbergs Tagen auf noch etwas anderem: dem harmonischen Verhältnis unterschiedlich breiter Lettern zueinander. Ein „i“ ist um vieles schmaler als ein „m“. Eine normale Schreibmaschine räumt beiden Buchstaben indessen denselben Platz ein. Der wandernde Kugelkopf und eine entsprechende Elektronik machen es aber möglich, jedem Zeichen die ihm gemäße Breite im Schriftbild zu geben wie bei einer in Blei gegossenen Druckzeile.

Bei dem einfachen Composer – schon im Namen schwingt das Wort Computer mit, ohne den das Verfahren nicht, auskommt – muß der für den Satz vorgesehene Text noch zweimal geschrieben werden. Zugleich mit dem zweiten Abschreiben wird der rechte Rand des Schriftsatzes automatisch ausgeglichen – jede Zeile hat dann, wie in einem Buch oder einer Zeitung, die gleiche Länge.

Mit einmaligem Abschreiben begnügt sich das „Composer-System“. Hier speichert ein Magnetband bei der Niederschrift sofort den Text. Es registriert auch alle typographischen Signale, die das Aussehen des endgültigen Schriftbildes bestimmen. Ein Elektronenrechner wertet dann das Magnetband aus. Dabei, steuert er gleich wieder die Schreibmaschine, die nun in hohem Tempo den druckfertigen Satz aufzeichnet. Denn was nun auf dem Papier oder auf einer entsprechenden Folie steht, das läßt sich für die herkömmlichen Druckverfahren verwenden. Entweder wird es wie beim Lichtsatz photographiert und klischiert oder es wird unmittelbar für den Offsetdruck benutzt. Wichtigster Vorzug des ausgeklügelten Verfahrens: Es arbeitet. schneller und billiger. Blei ist erfahrungsgemäß teuer und ein Maschinensetzer verhältnismäßig langsam. Er schafft auf die Dauer allenfalls zwei Zeichen in der Sekunde. Beim Composer-System rasselt die Maschine dagegen mit vierzehn Zeichen je Sekunde. Dieses Tempo wird nur gebremst durch Silbentrennungen und bestimmte Layout-Anweisungen, die während des Bandablaufs ausgeführt werden müssen. Selbst Korrekturen bewirken keine nennenswerte Verzögerung. Synchron mit dem noch fehlerbehafteten Magnetband läuft ein zweites, das automatisch in die entscheidende Zeile den richtiggestellten Text oder auch längere fehlende Passagen einblendet. Auch dies ist ein Pluspunkt für die Methode: Denn die Schreibkraft kann so den Text mit Entwurfsgeschwindigkeit, also mit dreihundert oder vierhundert Zeichen in der Minute, zu Papier bringen.

Für den Anfang hält IBM für den Composer und das Composer-System 53 Schriften – jede auf einem besonderen Kugelkopf – aus fünf Schriftfamilien bereit. Weitere Schriftfamilien und -arten sollen folgen, jeder Kugelkopf. zu 135 DM. Ein Spottpreis gegenüber Matrizen für den Bleisatz. Dort kostet jede Schrift rund 1000 DM. Auch ein Vergleich der Kosten der jeweiligen Anlagen fällt günstig aus. Eine Setzmaschine für den Bleisatz schlägt mit rund 40 000 DM zu Buch, der Composer mit rund 20 000 DM und das leistungsfähigere Composer-System mit gut 90 000 DM – die Schnelligkeit soll hier vieles wettmachen.

Aber schon treten Skeptiker auf den Plan. Sie fürchten, so gut und preiswert die neue Methode für hauseigene Firmendruckereien, für kleinere, oder größere graphische Betriebe sein mag, für Zeitungsunternehmen werde sie nicht wendig, genug sein. Der Umweg über Photo und Klischee und Rotation sei zu langwierig. Nun, es wird sich auch hier wohl noch ein praktischerer Weg vom Papier zur Rotation finden lassen.

Dieter Dietrich