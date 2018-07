Inhalt Seite 1 — Greise wie knarrende Bäume Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mortimer Hehir, der Weber, war gestorben, und sie waren gekommen, sein Grab auf Cloon na Morav, der Stätte der Toten, zu suchen. Meehaul Lynsky, der Nagelschmied, kam als erster über den Zauntritt. Er konnte die Erregung, in der er sich befand, nicht verbergen. Sein langer, gebeugter Körper bewegte sich schlurfend heran. Ihm folgte Cahir Bowes, der Steinbrecher, der von der Hüfte aufwärts so tief herabgezogen war, daß sein Rücken waagerecht war wie der eines Tieres. Seine rechte Hand umklammerte einen Stock, der ihn vorn aufrecht hielt, mit der linken hatte er seinen Rock unmittelbar über dem Steiß gepackt. In dieser Haltung gelang es ihm, seinen Weg hinter sich zu bringen, ohne vornüber zu Boden zu stürzen. Die Erde selbst zog ihn mit magnetischer Kraft an, und Cahir Bowes suchte sich bis zuletzt ihrem verhängnisvollen Kuß zu entziehen ... So beginnt diese großartige Erzählung des im Jahre 1918 verstorbenen, genialen Iren

Seumas O’Kelly: „Das Grab des Webers“, aus dem Englischen von Kurt Heinrich Hansen; Bibliothek Suhrkamp 177, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 103 S., 5,80 DM

dessen Werke „Wet Clay“, „Lady of Deerpark“ und eben „The Weaver’s Grave“ von Kennern längst dem unvergänglichen Bestand in der Weltliteratur zugeordnet wurden, aber aus unbegreiflichem Versäumnis von Verlegern vergessen blieben.

Im Original trägt die Geschichte den Untertitel: „A story of old men.“ Man hat ihn in der Übersetzung weggelassen. Auch ohne ihn wird auf der ersten Seite evident, daß es sich um eine makabre, groteske Szene handelt, bei der Samuel Beckett hätte Pate stehen können. Einige grantige Greise des Dorfes machen sich mit Spaten, Schaufel und Hacke ans Werk, auf dem dicht besiedelten Friedhof die Grabstätte ausfindig zu machen, die der Weber zwar sein Leben lang mit eifersüchtiger Manie für sich reserviert, aber seiner jungen, vierten Witwe genau zu bezeichnen vergessen hatte. Zwischen Felsblöcken, Steinen, Särgen und philosophischen Gesprächen über den Sinn des Daseins und die Nähe des Todes wird geschaufelt, bis sie endlich einen Platz für den Weber, seinen offenbar selbst erwählten, gefunden haben.

Die junge Witwe erkennt in den Greisen eine Ähnlichkeit mit alten Bäumen, und sogar in den Lauten, die sie von sich geben, dem verärgerten Grunzen, den Nörgeleien, dem Rülpsen hört sie die Geräusche knarrender Bäume. Diese Käuze von der Westküste Irlands gleichen tatsächlich Naturgewächsen der kargen, herben Landschaft, sind grotesk verbogen wie die vom Sturm zerzausten Bäume, verkrüppelten Sträucher, schiefen Katen und sind ebenfalls einsame Felsblöcke, über die der Ozean unablässig und unbarmherzig hinwegpeitscht.

Und wie diese verschrobenen Charaktere sich bewegen und benehmen, so kantig und trocken ist auch die Sprache, die sie beschreibt. Modern, möchte man sagen, ohne Sentimentalität, präzis und zupackend und sehr konkret. Klare, genaue Sätze – ohne reflektierendes Gerede, ohne psychologisierende Verwässerung, ohne expressionistische Mätzchen wird poetische Konzentration erzielt und die Welt in einer Nußschale sichtbar gemacht.

„Die Welt ist nur ein Traum, und ein Traum ist – nichts. Alle hoffen wir, aus dem großen Nichts dieser Welt zu erwachen.“