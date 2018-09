Inhalt Seite 1 — Mehr Geld für die Gemeinden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Wer angenommen hatte, die Finanzreform würde nach Vorlage des Gutachtens der Troeger-Kommission in den Kinderschuhen stecken bleiben, ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Nach dreiviertel Jahren der Vorbereitung hat das Bundesfinanzministerium das Kernstück dieser Reform, die Neuordnung der Aufgaben und der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, den übrigen Bundesressorts vorgelegt. Damit ist die Reform einen wichtigen Schritt vorangekommen. Wie wichtig eine solche Neuregelung ist, hat sich in den letzten Wochen besonders deutlich gezeigt. Und während des Durcheinanders bei den öffentlichen Finanzen mag auch mancher Politiker schon geseufzt haben – ach hätten wir doch diese Reform schon über die parlamentarischen Hürden gebracht; dann bliebe uns immerhin einiger Ärger erspart.

So ist es in der Tat. Der Streit zwischen Bund und Ländern über die Verteilung der Einkommen- und der Körperschaftsteuer hätte nicht entstehen können, und die Gemeinden hätten weniger Veranlassung, den finanziellen Notstand zu verkünden. Auch die Bundestagsabgeordneten könnten eher die volkswirtschaftlich richtigen Folgerungen ziehen, wenn sie den Haushaltsplan nach ökonomischen Gesichtspunkten geordnet vorliegen hätten. Mit einem so gegliederten Haushaltsplan und einer – schamhaft „mittelfristige Vorausschau“ genannten – Finanzplanung für ein paar Jahre im voraus ließe sich der Haushalt auch als wirksames Mittel der Konjunkturpolitik einsetzen.

Mit dem Stabilitätsgesetz lassen sich, sobald das Gesetz rechtskräftig geworden ist, die öffentlichen Ausgaben und die Kreditaufnahmen erweitern oder einschränken; bei den Einnahmen sind ebenfalls solche Änderungen kurzfristig möglich. Die fünf Sachverständigen, die in der Troeger-Kommission die Grundlagen für die Finanzreform geschaffen haben, werden es daher begrüßen, daß auch die mehrjährige Finanzplanung in dem Gesetz vorgeschrieben wird. Die Reform des Haushaltsrechts steckt allerdings noch in den Vorarbeiten.

Kernstück der Finanzreform ist aber die Neuordnung der Aufgaben und entsprechend der Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Man sollte die Finanzbeamten nicht schelten, weil sie nach der Veröffentlichung des Gutachtens noch neun Monate Zeit brauchten, bis ihr Entwurf vorlag. Ihre Vorgesetzten einschließlich des Ministers waren in diesem Jahr so mit den Tagesereignissen beschäftigt, daß sie nur selten Zeit fanden, sich die Vorstellung ihrer Fachreferenzen anzuhören und dann ihr Plazet zu geben oder die nochmalige Überarbeitung zu verlangen. Die Sachbearbeiter haben ganze Arbeit geleistet, zumal sie die bis ins einzelne ausgearbeiteten Vorschläge der Kommission längst nicht alle übernommen haben. Die Änderungen sind offensichtlich mehr noch als das Gutachten, von der augenblicklichen Kassenebbe und vom Gesichtspunkt der politischen Durchsetzbarkeit beeinflußt worden. Dennoch ist die klare Ordnung der finanziellen Beziehungen zwischen den drei Gebietskörperschaften erhalten geblieben.

Bei der Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern – mit dieser „Flurbereinigung“ sollen die verfassungsrechtlich angreifbaren Überschneidungen beseitigt werden – folgt das Finanzministerium weitgehend dem Vorschlag der Kommission, der die Zuständigkeiten durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen beiden Gebietskörperschaften abgrenzt. Neben den internationalen und den gesamtdeutschen Aufgaben sowie der Repräsentation hat der Bund auch die gesamtstaatliche Wirtschaftsförderung und die Förderung solcher Organisationen zu finanzieren, deren Wirken auf das gesamte Bundesgebiet ausstrahlt. Die Kernenergieforschung, die Flug- und die Weltraumforschung und die naturwissenschaftliche Großforschung möchte sich der Bund ebenfalls vorbehalten. Für Wohnungsbauprämien und Sparprämien will der Bund die vollen Sachaufwendungen übernehmen. Die Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz sollen jedoch wie bisher je zur Hälfte von Bund und Länderngetragen werden.

