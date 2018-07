Das Bild, tief im Seelischen wurzelnd...

Zwischen 1966 und 1968

Die auflagenstärkste amerikanische Photozeitschrift nannte ihn in einer sechsseitigen Würdigung den „Staatsmann der Photographie“; im Laufe eines Jahres sprach er über die Photographie unter anderem im Thronsaal zu den Haag, im Auditorium maximum der Hamburger Universität und im Rathaus zu Brüssel. Am Vorabend der „photokina“ hielt er die Festrede zur Kulturpreisverleihung im Kölner Gürzenich „Über das Schöpferische in der Photographie“, zu der ihn Außenminister Schröder als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Photographie spontan beglückwünschte. Und vor Abschluß der „photokina“ lobte ihn WDR-Intendant von Bismarck öffentlich vor den Fernseh-Kameras. Aber in keiner offiziellen „photokina“ – Ansprache wurde er erwähnt: L. Fritz Gruber, „photokina“-Beauftragter, in der internationalen Fachwelt „Mr. photokina“ genannt und vornehmlich Schöpfer ihrer mehr als 160 Ausstellungsteile seit 1950. Wir baten den zur „photokina“ Schweigsamen um einen kurzen Rückblick und Ausblick. Er schreibt:

Es gibt zwei sozusagen magische Momente bei der „photokina“. Der eine ist des Bundespräsidenten Wort „Die ‚photokina‘ ist eröffnet“, diesmal auf allerhöchsten Wunsch mit Nationalhymne – und der andere, das ist jene plötzliche Stille am letzten Tag um 18 Uhr, gefolgt vom ersten Lärm des Abbruchs.

Dazwischen lag, was dreieinhalb Jahre von bereitet wurde und was Industrie- und Messe-Pressechefs in einen Rausch der Zahlen und Superlative versetzt: 642 Firmen aus 23 Ländern, 18 Bilder-, Dokumentar- und Demonstrationsschauen mit über 2000 Photos in zehn Hallen auf 78 000 Quadratmetern Fläche, in neun Tagen von 196 000 Menschen aus 107 Ländern besucht. Ein Sechstel davon, rund 30 000, weideten ihre Augen und schonten ihre Füße in der Filmparade“, und Millionen waren zu Hause zu Gast bei der „photokina“, durch die Sendungen des WDR-Fernseh-Studios aus Halle 10. Dazu ein Kongreß über Photographie in Industrie und Technik mit 720 Teilnehmern aus 23 Ländern und 59 Referenten aus acht Ländern, und ein Tag der Pädagogen mit 700 Lehrern. Im Messeteil, kündeten allein die deutschen Aussteller 1000 Neuheiten an, über die 2950 Vertreter von Presse Film, Funk und Fernsehen aus 44 Ländern in noch mehr Länder berichteten. Für sie machte die Messegesellschaft 4680 aktuelle Aufnahmen, die in 12 623 Vergrößerungen ausgegeben wurden. Im Gigantismus der gedruckten, gefilmten, gefunkten und ferngesendeten Berichte verliert sich der Maßstab.

Ich stelle mir dann in dem Riesenstrom einen einzelnen Menschen vor, nicht die Zahl aus 196 000, sondern eben einen lebenden, atmenden Menschen. Was hat er von dieser „photokina“ gehabt? Er ist an den bunten Ständen vorbeigewandelt, in denen „Orders“ erteilt wurden, hat oft halt gemacht und sich von dem Funkeln der Kameras beeindrucken lassen. Aber auch von jenem sagenhaften künstlichen Urwald mit Großdias afrikanischer Tiere plus Steppengeheul, den die größte europäische Firma erschuf, oder von jenem vorzüglichen Film „The Searching Eye“, den die größte amerikanische Firma zeigte. Er hat geträumt, daß er vieles des Angebotenen besitzen möchte, vielleicht bescheidenerweise auch nur einiges. Er will gelegentlich knipsen. Die Wahl wird ihm schwerfallen. Der Photohändler muß ihm demnächst dabei helfen.