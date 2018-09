Inhalt Seite 1 — Nach Moskau ohne Golfschläger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theo Sommer

Sein Pech ist es, daß er niemals nein sagen kann, wenn ein Präsident ihn beim Portepee faßt. Das war vor vier Jahren so, als er der US-Legation am Moskauer Sadowaja-Ring Valet sagte und sich nach aufreibender Botschaftertätigkeit im heimatlichen Colorado niederlassen wollte; damals blieb er als Sonderbotschafter und Sonderberater im Dienst, weil Präsident Kennedy ihn darum bat. Und jetzt wird Llewellyn E. Thompson abermals die Koffer packen – aber nicht, um sich nach 37 Diplomatenjahren an die Spitze eines der großen amerikanischen Ostforschungsinstitute zurückzuziehen, wie er das eigentlich fest vorhatte, sondern um als Zweiundsechzigjähriger noch einmal die Moskauer Botschaft zu übernehmen; dem Wunsche Johnsons mochte er sich ebensowenig versagen wie zuvor dem Wunsche Kennedys.

Die Ernennung Thompsons hat programmatische Bedeutung. Sie liefert einen Beweis dafür, daß es Johnson ernst ist mit dem Versuch, den nach Kennedys Tod und Chruschtschows Sturz unterbrochenen amerikanisch-sowjetischen Dialog wieder aufzunehmen. Denn „Tommy“ Thompson ist das beste Rußland-Pferd im Stall des State Department. Insgesamt neun Jahre lang hat er in Moskau gedient: vier als Zweiter Botschaftssekretär in den harten Kriegsjahren 1940 bis 1944, dann fast fünf, von 1957 bis 1962, als Botschafter. Auch dazwischen hatte er ununterbrochen mit den Sowjets zu tun: als Leiter erst der Osteuropa-Abteilung, dann der Europa-Abteilung, schließlich als amerikanischer Hochkommissar in Österreich. In den letzten vier Jahren war vor allem seine Ostexpertise gefragt. Kein anderer Amerikaner kennt die Russen aus so intimer Nähe. Sie können ihm nichts vormachen.

Er hat sie in Phasen der Entspannung wie in Zeiten der Krise kennengelernt. In der Entspannung behielt er stets, das Augenmaß, in der Krise immer die Nerven. Dabei ist der nüchterne Mittwestler nie zum Détente-Euphoriker geworden, aber auch nie zum Kalten Krieger. Der Loge der Kreml-Astrologen läßt er sich schwerlich zurechnen; dafür ist er viel zu praktisch veranlagt und denkt zu unideologisch. Ein kühler, geduldiger, abwägender Handwerker der klassischen Diplomatie – das trifft ihn wohl am besten.

Sein kühles Blut bewies er im Dezember 1941, als die deutschen Panzerspitzen auf Moskau vorstießen. Thompson blieb – einer von fünf ausländischen Diplomaten – in der zur Frontstadt gewordenen Sowjetmetropole, während die Regierung samt dem diplomatischen Korps nach Kuybischew an der Wolga evakuiert wurde. Acht Monate lang hielt er in der Botschaft ganz allein die Stellung, nahm auch noch die Interessen. Großbritanniens wahr und schlug sich in seiner Freizeit mit der russischen Grammatik herum. Der Erfolg: Er versteht die Sprache der Russen und weiß sie zu sprechen – auch im übertragenen Sinne.

Seine Geduld demonstrierte Thompson als US-Hochkommissar in Wien. Um zwei Themen ging es dort vor allen Dingen, mit beiden hatte er sich schon jahrelang geplagt. Acht Monate widmete er während seiner Wiener Zeit den schwierigen Triest-Verhandlungen zwischen Italien und Jugoslawien; 1954 brachte er einen Kompromiß zuwege. Mehrere Jahre hämmerte er vergebens auf die Sowjets ein, um endlich den österreichischen Staatsvertrag unter Dach und Fach zu bringen; bei der 380. Sitzung lenkten Moskaus Unterhändler schließlich ein. In dem elftägigen Verhandlungsendspurt verlor der ohnehin hagere Thompson elf Kilo.