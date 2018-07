Th. U., München

Seit zehn Jahren konnten die Kabarettsendungen der „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“ den erfolgreichsten Zuschauer des Deutschen Fernsehens auf ihr Konto buchen. Mit ihnen drang das politische Kabarett in die Wohnstuben auch jener Bürger, die sich bis dahin nicht mit kritischen Gedanken über ihre Obrigkeit plagten. Jetzt traf die Kabarettisten der Bannstrahl ihres Fernsehpatrons, des Bayerischen Rundfunks. Kirchenrat Hildmann, der Vorsitzende des Fernsehausschusses, teilte dem Rundfunkrat mit, künftig werde man die „Lach-und-Schießgesellschaft“-Programme nur noch in einer Fernsehaufzeichnung senden. Bei Livesendungen bestehe nicht mehr die Gewähr, daß sich die Kabarettisten an Absprachen hielten, die man mit ihnen getroffen habe.

Die Reaktion war zwiespältig: Die einen argwöhnten Zensurmaßnahmen, wie sie bei Fernsehen und Hörfunk gelegentlich vorkommen, wenn es ums Kabarett geht. („Hallo Nachbarn“, Bügelbrett“); andere rieben sich die Hände: ausgerechnet der „Lach- und Schießgesellschaft“ mußte das passieren, deren Chef, Sammy Drechsel sich stets rühmte, er brauche an seinem Programm fürs Fernsehen nichts zu ändern, keine Zensur vergälle seinen Kabarettisten die erklecklichen Fernsehgagen.

Tatsächlich war folgendes vorgefallen: Vor der Fernsehübertragung des „Lach-und-Schieß“-Programmes hatte Drechsel dem Fernsehdirektor Münster unter anderem zugesagt, eine Pointe über den Bundespräsidenten fallenzulassen, einen entbehrlichen Gag, wie es heute heißt. Einziger Schönheitsfehler: Drechsel vergaß, dieses Agreement dem Ensemble mitzuteilen, und als das Programm bei der Sendung auch noch eine despektierliche Passage über den Papst enthielt, die ebenfalls eigentlich ausrangiert sein sollte, da wurde es dem Rundfunkrat zu bunt: die „Lach- und Schießgesellschaft“ sei unzuverlässig in ihren Versprechungen, künftig werde man nur noch Aufzeichnungen ihres Programmes senden.

Die Lage für Drechsel und seine Künstler ist verzwickt: Beleidigen wollte er niemanden, den Fernsehoberen mag er nicht böse sein und gegen den Rundfunkrat kann er nichts machen. Läßt er sich darauf ein, das Programm nur noch als Aufzeichnung, also der Beeinflussung zugänglich, zu senden, fallen die Kollegen von der Konkurrenz über ihn her, die ihn schon länger als Opportunisten verdächtigen. Einigt er sich mit dem gemeinhin liberalen Münchner Sender, dann aber muß er sich Auflagen gefallen lassen, damit der Rundfunkrat zufrieden ist.