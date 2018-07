Pablo Ruiz Picasso wurde am 25. Oktober 1881, nachts um 11 Uhr 15 Minuten, in Malaga geboren. Sonne und Mond näherten sich in diesem Augenblick beide ihrem tiefsten Stand, und das Licht, das vom mitternächtlichen Himmel auf die weißen Häuser der Stadt floß, wurde erzeugt von einer seltsamen Konstellation von Planeten und großen Sternen, deren Konjunktionen und Oppositionen die Astrologen zu zahlreichen Spekulationen veranlaßten – schreibt Roland Penrose in seinem Picasso-Buch und bemerkt anschließend, daß alle ihre Berechnungen bis heute zweifelhaft erscheinen, „denn niemand von ihnen bekam Picassos Geburtsschein zu Gesicht. Sie alle glaubten nur zu gern an seine eigene malerische Erzählung von der mitternächtlichen Geburt“.

Da die Astrologen im dunkeln tappen, die Kunsthistoriker ihr Pulver verschossen haben und kein Leser darauf erpicht ist, immer noch einmal die verschiedenfarbigen Perioden des Meisters und die Abfolge der kubistischen Phasen rekapitulieren zu müssen, da wir schließlich dank bienenfleißigen Memoirenschreibern und -schreiberinnen über Tage und Taten des Jubilars, über seine Frauen, seine Kinder, seine Häuser, seine Lieblingsspeisen hinlänglich informiert sind, haben wir einige der deutschen Kollegen des Malers gefragt: Wie hältst du es mit Picasso?

Nicht alle haben geantwortet. Kokoschka war gerade auf Reisen, Max Ernst unerreichbar, Ernst Wilhelm Nay verhielt sich schweigsam, Horst Antes meditierte in einer Sauerländer Hütte. Horst Janssen schrieb und zeichnete seine Antwort zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens. Otto Piene, Zero-Mann, Kinetiker und Lichtkünstler, war eben nach erfolgreicher Amerika-Tournee in Düsseldorf gelandet. Bernard Schultze hatte gerade sein Migof-Labyrinth in der Berliner Akademie fertiggemacht, ihm erscheint der Spanier als das labyrinthische Ungeheuer. HAP Grieshaber erinnert sich an ein Bacchanal zu Ehren Picassos. Der Maler Friedrich Ahlers-Hestermann, der an der Berliner Akademie der Künste die Sektion Bildende Kunst leitet, ist nur zwei Jahre jünger als Picasso und der einzige unter den Befragten, der ihn noch ohne den Nimbus seines sekularen Ruhms als einen unter vielen jungen Pariser Malern erlebt hat, vor sechzig Jahren. Als Ergänzung zu den Stimmen der deutschen Maler veröffentlichen wir Teile aus einem in Deutschland noch nicht publizierten Essay des französischen Schriftstellers und Philosophen Roger Garaudy. D. Z.