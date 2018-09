Den Maler des achten Schöpfungstages nennt Roger Garaudy Pablo Picasso, das gleiche mit anderen Worten sagt Helene Parmelin in den Notizen zu dem Bildband „Picasso – Notre Dame de Vie“ (Editions Cercle D’Art, Paris! A. & G. de May, Lausanne; 189 S. mit Abb., 135,– DM), wenn sie schreibt:’ „Er ist ein Mensch, der sich im permanenten Schöpfungsstadium befindet.“

Vielleicht ist das wirklich das Erstaunlichste von all dem Erstaunlichen, das zum Thema Picasso gehört: Generationen lösen einander ab, die jeweiligen Zeitgenossen geraten außer Atem bei dem Versuch, dieses Feuerwerk der Themen, Stile, Techniken und Perioden durch Beschilderung handlich zu machen, er selber aber arbeitet und produziert mit gleicher Intensität wie am ersten Tag und läßt die Menschen nun seit über sechzig Jahren wissen, daß er nicht ihresgleichen ist. Und hat seinen diabolischen Spaß dabei. „Notre Dame de Vie“ heißt das Haus, das oben auf einem Hügel in der Nähe von Mougins in Südfrankreich liegt, hier sind die Frauen und Faune und Piraten und Katzen entstanden, die diesen Band, bevölkern (er ist der dritte und letzte der Reihe „Secrets d’alcôve d’un atelier“), eine kleine Lese aus den Jahren 1955 bis 1963.

Mit lässiger Geste füllt Picasso Blätter und Leinwände, zitiert sich selber, persifliert andere, verblüfft zwischendurch mit völlig Neuem. Ganze Serien tragen das Datum eines Tages, Variationen zu einem Thema gibt es bei ihm nicht, nur immer neue Werke. Er nimmt einen Stapel Reproduktionen, die ihm ein Kunsthändler geschickt hat, legt sie auf die Staffelei, übermalt ein Blatt nach dem anderen, haucht dem einen Picasso-Porträt dutzendfaches neues Leben ein, verwandelt es einmal à la van Gogh, addiert ein anderes Mal eine Pose im Stil der alten Niederländer oder gibt sich spanisch: Picasso ist, glücklicherweise, auch in seinem fünfundachtzigsten Jahr nicht dingbar zu machen, P. K.