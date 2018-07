Inhalt Seite 1 — Seiltänze zwischen Trieb und Gebet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Karasek

Wenn Landwirte sich auf einer Verbandstagung versammeln, dann darf man sicher sein, daß dabei viele kernige Worte über die Unentbehrlichkeit des Bauern fallen: „Ohne Bauern keine Kartoffeln“ – man hört erschauernd von urtümlicher Verbundenheit mit dem Boden, von dem schweren Kampf mit der Natur. Treffen sich Beamte, um gemeinsam für die Erhöhung ihrer Gehälter zu streiten, dann hört man ähnliche Worte über die zentrale, die staatserhaltende Rolle des Beamten, der in all dem modernen Getriebe so etwas wie einen Fixpunkt und einen Halt darstelle. Leider finden sich auch in dem Buch von

Ernst Schröder: „Die Arbeit des Schauspielers“, Aufsätze und Notizen; Atlantis Verlag, Zürich; 135 S., 15,80 DM

hymnische Definitionen des Schauspielerberufs zuhauf, die auf einer Theatertagung der allgemeinen Zustimmung sicher sein könnten, die sich aber in einer Aufsatzsammlung, die sich die „Arbeit des Schauspielers“ zum Thema gemacht hat, als rhetorische Blindstellen ausnehmen. „Der ungewöhnliche Verschleiß an kombinierter physischer und geistiger Kraft gibt diesem Beruf in unserer automatisierten Welt archaischen Rang. Die Kraft, die nötig ist, den König Lear zu lernen und allabendlich zu spielen, ist seit den Lebzeiten Shakespeares nicht geringer geworden. Unsere Welt und fast alle Berufe darin haben sich verändert. Das uralte Komödiantengewerbe ist das gleiche geblieben.“

Wie gesagt, solche Sätze sind so richtig, daß sie schon wieder ganz falsch sind. Weder fehlt ihnen der Schreckenshinweis auf die verwaltete, die totale, die mechanisierte, die automatisierte Welt, mit der sich so leicht alle Gemüter verschrecken lassen, noch der Fingerzeig, wie im Unterschied dazu der Schauspieler heil, ganz, urtümlich geblieben sei. Ersetzt man in dem Zitat König Lear durch eine Eichenkommode, den Schauspielerberuf durch das Tischlergewerbe – es hätte weder mehr Sinn gewonnen, noch welchen verloren. Und Ernst Schröders Buch handelt im ganzen auch weniger von der Arbeit des Schauspielers als von dem Begeisterungszustand, in den selbst ein so eminent intelligenter Schauspieler wie Schröder geraten kann, sobald er es unternimmt, von seinem Gewerbe zu reden.

Schröder zitiert einmal seinen Lehrer Professor Saladin Schmitt, wenn er als einen Schauspielertyp den „Bekenner“ anführt. Ihm ist nicht ganz wohl bei dieser Bezeichnung, und so sagt er, sie sei „etwas jugendstilhaft“. Nun ist aber Saladin Schmitts Bekenner strengste Sachlichkeit, vergleicht man ihn mit den Charakteristiken, die Schröder seinem Beruf antut. „Seiltänzer zwischen Trieb und Gebet“ nennt er seine Kollegen; ein junger Schauspielschüler hätte noch nicht gelernt, seine Mitte zu finden, weil er noch nicht „in der Mitte der Zeit“ stünde. Beides aber müsse der Schauspieler: „Steht er im Mittelpunkt seiner selbst, dann dreht sich auch seine Zeit um ihn. Offen sind seine Sinne für ihr Gesetz.“ Das liest sich, mit Verlaub, als hätte Rilke hier zu einem „Cornet“ für Theaterbeschäftigte angesetzt.

Daß Chefs für ihre säumigen Angestellten in schwachen Stunden goldene Regeln aufstellen oder zehn Pflichtgebote ihrer Innung finden, mag nur zu innerbetrieblicher Verdrießlichkeit führen. Solche Gebote klingen etwa so: Das A und O eines Elektromechanikers sind Fleiß und Pünktlichkeit. Schröder nennt seine güldenen Leitsätze „Brevier im Engagement zu lesen“, und ihr erstes Gebot heißt: „Vergiß nie, daß Kunst mit ‚Ordnung‘ beginnt.“ Ein weiterer, ebenso umwerfend richtiger Punkt gebietet: „Halte deine Eitelkeit im Zaum, sonst ‚frißt‘ sie das Herz aus deinem Talent.“