Einem Werbespruch der Ruhrkohlenberatung zufolge ist es vernünftig, auch weiterhin Steinkohle als Energiequelle zu benutzen. Darin steckt insofern ein Körnchen Wahrheit, als es töricht wäre, schon heute auf die Kohle als Energiespender ganz zu verzichten. Indessen wäre es noch unsinniger, der Kohle nur deshalb eine unangefochtene Marktposition einzuräumen, weil sie im Inland gefördert wird.

Wenn in Bonn weiterhin Energiepolitik betrieben wird, ohne zehn oder zwanzig Jahre in die Zukunft zu denken, dürfte ein Desaster nicht ausbleiben, das über den Bergbau hinaus verheerende Folgen haben wird. Wie antiquiert manche Energiepolitiker noch denken, zeigt des CDU-Abgeordneten Burgbacher neuerliches Verlangen, die Heizölsteuer zu erhöhen und die Mineralölimporte zu kontingentieren.

Dabei wird schon heute die Marktstellung des Erdöls von den verschiedensten Seiten bedroht. Sie wird bedroht von den Erdgasvorkommen, die zunächst noch am Rande Europas erschlossen werden. Erdgas und Erdöl wiederum geraten – die Entwicklung ist erst angelaufen – über kurz oder lang zunehmend unter den Konkurrenzdruck der Kernenergie. Haben sich die Bonner Energiestrategen eigentlich schon einmal überlegt, daß die subventionierte Produktion von elektrischer Energie aus Steinkohle bis 1981 betrieben werden soll, bis zu einem Jahr also, in dem die Konkurrenz zwischen Kohle und Öl am Energiemarkt schon längst nicht mehr eine dominierende Rolle spielen wird? j.e.