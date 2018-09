Von Cari Weiss

Djakarta, im Oktober

Der Sukarno-Mythos ist zerbrochen. Die öffentliche Kritik am Präsidenten, die noch vor einem halben Jahr scheue Umwege machte, überbordet nun in Schimpf und Hohn. Moslemgemeinden und Jugendgruppen fordern seine Aburteilung vor Gericht – und die von der Militärzensur redigierten Zeitungen drucken dies nach.

Auf den großen Außeninseln ist der Abbau des Sukarno-Kults am weitesten fortgeschritten. Seine Bilder, die selbst die kümmerlichste Teebude am Straßenrand zierten, sind seltener geworden. In Makassar, der bedeutendsten Stadt auf Celebes, die den Führer nie sonderlich liebte und die er seit zehn Jahren nie mehr betrat, zogen Jugendliche von Haus zu Haus und sammelten seine Bildnisse ein, um damit am Jahrestag des kommunistischen Oktober-Putsches eine „feierliche Zertrampelungszeremonie“ aufzuführen. Das ging dem örtlichen Militärgouverneur denn doch gegen die Staatsräson, und er verbot dieses Unternehmen. Auf West-Java, in Djakarta und Bandung ist die Volksmeinung ebenfalls kritisch. Nur aus Zentral- und Ost-Java melden sich militante Sukarnisten, und es ist sicher, daß dort Gewehre vergraben sind.

Das herrschende Triumvirat sitzt fest im Sattel. General Suharto (wie viele Javaner ohne Vornamen) hat die Armee und die Polizei und damit die Macht bis auf wenige zweifelnde Bataillone hinter sich. Außenminister Adam Malik koordiniert als Überminister alle politischen Ministerien. Sultan Hamengku Buwono ist Koordinator für alle Wirtschaftsressorts. Der rangälteste Soldat, General Abdul Haris Nasution, durch Anwandlungen von Schwäche disqualifiziert, doch als Ältere-Bruder-Figur populär, wurde Präsident des „Volkskongresses“ und leiht damit dem vorläufigen Parlament aus ernannten Vertretern die Bedeutung, die es nach einem Wahlversprechen Suhartos (für 1968) in Zukunft einmal haben soll.

Sukarno hatte diesen Volkskongreß, der schon als oberster Gesetzgeber in seiner Verfassung von 1945 steht, nur als Applausmaschine benutzt. Am 6. Juli raffte sich dieses Gremium, aus dem inzwischen alle Roten entfernt worden waren, selbständig zu einer Sitzung auf, und die im folgenden gefaßten Beschlüsse bilden heute die legitimistische Basis für den tiefgreifenden Wandel der indonesischen Republik (die reale Basis ist Suhartos und Nasutions gemeinsame

Autorität über die militärischen Einheitsführer): Erstens wurde ein früherer Kongreßbeschluß, der Sukarno zum Präsidenten auf Lebenszeit machte, aufgehoben.