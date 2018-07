Von Hermann Bohle

Nicht von de Gaulle, sondern von einem seiner leidenschaftlichsten Gegner – dem ehemaligen französischen Ministerpräsidenten René Pleven – stammt folgender Ausspruch: „Wenn sich die Regierungen nicht voll am Fortschritt und an der Technik beteiligen, dann besteht die Gefahr, daß Europa der 51. Staat der USA wird.“

Fachleute behaupten, 40 Prozent der Produkte, die Amerikas Industrie 1975 verkaufen wird, seien heute noch unbekannt. Die US-Wirtschaft ist entschlossen, ihren gigantischen Vorsprung in der Technologie zu erhalten, um im kommenden Jahrzehnt das große Geschäft zu machen.

Aber man darf sich nicht mit dem Beklagen dieser Situation aufhalten, man muß nach den Gründen suchen. 1930 gaben Europa und Amerika für die Forschung und die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Forschungsergebnisse je zwischen 50 und 80 Millionen Dollar aus. 1962 flössen in den USA aus dem Staatshaushalt und aus den Kassen der Industrie 17,5 Milliarden Dollar für den technologisch-industriellen Fortschritt, in Europa jedoch nur 5 Milliarden Dollar. Nimmt man die EWG allein, läßt also das in diesem Bereich sehr dynamische England weg, dann waren es lediglich 2,76 Milliarden Dollar.

1964 erreichte Amerikas Forschungsaufwand 20 Milliarden Dollar – rund drei Prozent des Sozialprodukts. Die Europäer aber gaben nur knapp zwei Prozent ihres so viel bescheideneren Sozialproduktes aus. Für 1975 planen die USA Ausgaben von 37 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung – und Europa? Nun, das ist die große Frage. Die Antwort darauf hängt davon ab, welche Schlußfolgerungen aus der im übrigen etwas hysterischen Diskussion über Amerikas Kolonisierungs-Verschwörung zogen werden.

England wollte seine Ausgaben schon in diesem Jahr auf vier Prozent des Sozialprodukts bringen – aber gerade gab London die Senkung der Mittel für die friedliche Atomwirtschaft bekannt. Deutschland, dessen Leistung 1965 nur 1,9 Prozent des Bruttosozialprodukts erreichte, will nach einer Erklärung von Wissenschaftsminister Stoltenberg 1970 auf drei Prozent kommen. Frankreich, dessen Ringen um die eigene Atomrüstung Unsummen verschlingt, hat diesen Satz bereits erreicht.

Damit hat sich das Mißverhältnis zu den USA aber noch nicht grundlegend verändert, obwohl natürlich die steigenden Anteile an der ebenfalls wachsenden wirtschaftlichen Gesamtleistung das Bild schon etwas wandeln. Immerhin sollte man sich nicht die dramatisierendste Vergleichsrechnung herausgreifen: auf den ersten Blick war das Verhältnis der amerikanischen zu den europäischen Forschungsausgaben 1962 noch 4:1. Berücksichtigt man die höheren Kosten in den USA, dann lautet das Ergebnis 2:1. Läßt man in Amerika und Europa die militärische Forschung und Entwicklung beiseite, dann kommt der Optimist sogar auf 1,5 : 1.