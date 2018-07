A ls wir jungen Maler aus Hamburg 1907 in Paris ankamen und dann allmählich im "Cafe du Dome" heimisch wurden, hörten wir gerüchtweise außer von Matisse auch von einem gewissen Picasso, dessen Arbeiten jedoch in der öffentlichfeit, in den großen und kleineren Ausstellungen, nicht zu sehen waren. Einer der "Väter des Dome", der Schriftsteller und marchcmd amateur Wilhelm Uhde, harte bei einem obskuren Altwarenhändler ein Bild von bläulicher Gesamtstimmung mit einem etwas verbogenen Akt im Tub für zehn Francs gekauft, hatte nach dem Künstler geforscht, ihn in der phantastischen Holzbude an der Place Ravignan aufgesucht, und gehörte somit zu seinen ersten Bewunderern und Käufern.

Unter den ersten Käufern befanden sich auch die aus Amerika stammenden Geschwister Stein, zwei Brüder und eine Schwester, die spater so berühmt gewordene Gertrude. Michael Stein kaufte ausschließlich Matisse, bei Leo und Gertrude hingen dagegen auch Renoir und Manet, Delacroix und Daumier, die "Frau mit dem Fächer" von Matisse — und eben zahlreiche Picassos an den Wänden. Bei ihnen, wie auch bei dem MatisseStein, trafen sich an bestimmten Abenden Künstler und Literaten. Getrunken wurde nur Wasser. Einmal erlebte ich, wie ein Paar beim Eintreten mit besonderem Hallo begrüßt wurde: Picasso und Er hatte nichts von den zarten, enigmatisch aus dem Blau tauchenden Gestalten seiner Bilder, wirkte eher stämmig und vergnügt; stolz wies er auf Fernanden neuen Hut und nahm ihn auf die emporgereckte Hand, damit alle ihn bewundern konnten.

Als ich nach längerer Abwesenheit wieder nach Paris zurückgekehrt war, sah ich bei Uhde die neuesten Picasso Erwerbungen. Sie zeigten ein wunderliches Abbiegen von seinem früheren Weg: Harte, scharfe Konturen mit grätenförmigen Anschattierungen und eine "Landschaft" in schwärzlichen und gelblichen Tönen; eckige und bogenartige Formen, die zum Teil auf dem Kopf standen und von denen Uhde sagte, es sei der Pont Neuf. Ich sank in einen Sessel, war ich doch traurig, daß es offenbar aus war mit jener Picasso weit, die ich gerade zu lieben begonnen hatte.

Denn nun war etwas völlig Neues in die Welt der Malerei eingebrochen, das, was man Kubismus nannte und was bei aller Rätselhaftigkeit doch etwas seltsam Anziehendes hatte, auch für nnich. Die Diskussionen (hier Matisse, dort Picasso) waren end- und uferlos.

Noch verwirrender war, was man nach dem Kriege 191819 bruchstücks- und reproduktionsweise von ihm hörte und sah: ein Porträt seiner jungen Frau, bis in die Stickereien des Sofakissens mit ingresker Glätte gemalt, auch klassizistisch gewandete Halbfiguren (die Antipicassisten iubelten über diese "Entlarvung"!), daneben aber luchharte, dü & jBuJteiifeij und schwärze zerstückelte Formen verfremdete Harlekine und Musikanten. Dann kamen ab 1924 die großen nagistralen Stilleben: Sie erscheinen mir als der Höhepunkt an reiner Malerei in "seinem Oeuvre. 3och "reine Malerei" ist es ja nicht, was das vulkanisch Geniale des Spaniers ausmacht, aber das ist ein zu weites Feld