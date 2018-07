FÜR Kunstfreunde, die sich mit der Plastik beschäftigen wollen, aber mit wissenschaftlicher Spezialliteratur wenig und mit populären Einführungen überhaupt nichts anfangen können –

Fritz Baumgart: „Geschichte der abendländischen Plastik“; dms 52, Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; 340 S. mit 8 Farbtafeln, 242 einfarb. Abb. und 2 Zeichnungen, 17,80 DM.

ES ENTHÄLT den erweiterten und überarbeiteten Text sowie den um die Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts vergrößerten Bilderteil des 1957 erschienenen Buches, das jetzt erfreulicherweise in die dms-Reihe aufgenommen wurde, die es handlicher und billiger machte. Der Berliner Kunsthistoriker behandelt in elf Kapiteln die Entwicklung der abendländischen Plastik von den Anfängen bis zur Gegenwart. Der Terminus „abendländisch“ hat weder Bekenntnischarakter, noch ist er rein geographisch als gesamteuropäisch zu verstehen. Baumgart nimmt die vieldeutige Vokabel als zeitliche Begrenzung. Er läßt die abendländische Plastik um oder kurz vor dem Jahr 1000 n. Chr. mit der Ottonischen Kunst beginnen und kann sich dank dieser relativ späten Terminierung um so ausführlicher mit den folgenden Abschnitten, der „Neugeburt der Großplastik“ im elften und zwölften Jahrhundert, den „Kathedral-Skulpturen“ und der „Architekturplastik“ des dreizehnten Jahrhunderts, mit den Werken der Renaissance und des Barock befassen.

ES GEFÄLLT durch Baumgarts (auch in seinen Büchern über abendländische Malerei und Architektur bewährte) Methode, die darauf hinausläuft, den Leser zu aktivieren, indem er sich mit den Werken selber konfrontiert sieht. Der Text bezieht sich und beschränkt sich auf die abgebildeten Beispiele, die formal und geistesgeschichtlich analysiert werden. Keine Stilbegriffe, keine generellen Tendenzen werden diskutiert oder definiert. Im Abschnitt über Ottonische Kunst werden sechs Skulpturen (Elfenbeintafeln und Bronzetüren) untersucht. Durch dieses gemessene und betrachtende Verweilen vor den Werken hat der Leser nie das Gefühl, durch die Jahrhunderte gehetzt zu werden. Nur im letzten, der Gegenwart gewidmeten Kapitel wird das Tempo angesichts der Überfülle von Werken hektisch und atemlos. Das Buch gefällt auch und ganz besonders durch gelegentliche unkonventionelle Sentenzen. In der Einleitung schreibt Baumgart über die Psychologie des Bildhauers: „Wer plastisches Gestalten versteht und liebt, ist in der Regel ausgeglichener als andere Menschen. Auch bei den Künstlern selbst kann man diese Beobachtung machen; Bildhauer sind zumeist stärker in sich ruhende und unkompliziertere Menschen als Maler.“

G. S.