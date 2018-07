Die Wirtschaftsforscher sehen dunkle Wolken am Horizont der Konjunktur. Sie warnen vor zu starkem Bremsen

Das Stabilisierungsgesetz, hat noch nicht einmal die parlamentarische Hürde hinter sich, da melden sich bereits Stimmen, die vor einem Zuviel an Stabilität warnen. Die Arbeitsgemeinschaft der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute hat gefordert, die bisher einseitig auf Stabilität ausgerichtete Konjunkurpolitik zu überprüfen. Bereits Mitte des kommenden Jahres könne die Regierung vor der Notwendigkeit stehen, Maßnahmen treffen, zu müssen, die einen befriedigenden Beschäftigungsgrad sichern. Mit anderen Worten: Bonn solle Vorsorge dafür treffen, notfalls mit öffentlichen Aufträgen die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten und eine Deflation zu verhindern.

Es mag dahingestellt bleiben, ob es psychologisch sehr geschickt war, zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer Prognose an die Öffentlichkeit zu treten, die die Bemühungen um eine Verbesserung und Modernisierung des wirtschaftspolitischen Instrumentariums durchkreuzen kann. Zweifellos, werden die Kritiker des Stabilisierungsgesetzes neuen Auftrieb erhalten. Und ihre Phalanx ist breitgenug. Von den Sparkassen, die die Sparförderung nicht geschmälert wissen wollen, über die Industrie, die sich gegen Manipulationen mit den Abschreibungssätzen wehrt, bis zu den Banken, denen eine noch so sanfte Kreditplafondierung bedenklich erscheint.

Man wird den wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstituten zugestehen müssen, daß ihre Bedenken über die konjunkturelle Zukunft nicht unbegründet sind. Viele Anzeichen deuten auf eine nachhaltige, wenn auch differenzierte Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität. Die Investitionen lassen nach, die Inlandsnachfrage hat sich beruhigt, und manche Branchen leben vorwiegend vom Export zu schlechten Preisen. Gerade diese für manche Wirtschaftszweige sicher negative Entwicklung hat für die Allgemeinheit etwas Positives: Der Preisanstieg ist seit Juni zum Stillstand gekommen, und auch der Druck auf die Produktionskosten nimmt zu. Der Arbeitsplatz hat wieder an Wert gewonnen. Allerdings erscheint es gesagt, bei l,3 Millionen ausländischen Arbeitskräften und immer noch mehr als 500 000 offenen Stellen für Mitte nächsten Jahres zwei Prozent Arbeitslosigkeit – das sind rund 500 000 Arbeitskräfte – zu prophezeien.

Dennoch – und trotz der vielen Unsicherheitsfaktoren, mit denen die Analyse der Institute belastet ist – sollte die Prognose nicht dazu führen, die Stabilisierungsgesetze in der Schublade verschwinden zu lassen. Sie sollen – richtig angewandt – ja nicht nur einer Dämpfung der Konjunktur, sondern auch der Herstellung eines gesunden wirtschaftlichen Gleichgewichts dienen. Die Konjunkturrücklage, die jetzt das Gesetz für Bund und Länder vorschreibt, hätte eine entschlossene Re-< gierung längst durchgesetzt. Angesichts der Tatenlosigkeit Bonns, die plötzlich in eine hektische Aktivität umgeschlagen ist, besteht zweifellos die Gefahr, daß die Regierung, hypnotisiert wie ein Kaninchen von der Schlange, nur noch auf die wirtschaftliche Stabilität starrt und die beiden anderen großen Ziele einer ausgewogenen Wirtschaftspolitik, nämlich ein gesundes Wachstum und die Vollbeschäftigung, völlig außer acht läßt. Vielleicht hilft die pessimistische Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute mit, die Gefahren einer solch einseitigen Sicht in Bonn aufzuzeigen und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu begegnen.

Wolfgang Müller-Haeseler