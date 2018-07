Er gehört zu den ersten in die Vereinigten Staaten abgewanderten deutschen Wissenschaftlern, er zählt allerdings auch zu den besten, die wir hatten: Professor Erwin W. Müller, der Erfinder des Feldionenmikroskops, des immer noch einzigen Geräts, mit dem sich Atome – wenn auch nur von Metallen – wirklich sichtbar machen lassen. Bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Berlin berichtete der 55 jährige Gelehrte seinen früheren Mitarbeitern und Kollegen vom Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Dahlem über die Fortschritte in der Kunst des Mikroskopierens mit dem von ihm entwickelten Gerät, die in neuerer und neuester Zeit erzielt wurden.

Erst fünfzehn Jahre alt ist heute das Feldionenmikroskop. Müller hatte es noch in Berlin entwickelt. Wenig später erhielt er einen Ruf an die Pennsylvania State University, der er jetzt als Research Professor, als auf Lebenszeit zu reiner Forschungsarbeit freigestellter Professor, angehört. Anderthalb Jahrzehnte vor dem Ionenmikroskop, 1937, hatte er schon ein ähnliches Gerät konstruiert, das Feldelektronenmikroskop. Zwar läßt es noch keine Atome erkennen, aber immerhin zeigt es bei hunderttausendfacher Vergrößerung die atomare Gitteranordnung und Oberflächenstruktur feinster Metallspitzen.

Beide Erfindungen – man faßt sie unter dem Oberbegriff Feldemissionsmikroskope zusammen – vermochten seinerzeit nicht nur die Physiker und Physiko-Chemiker in den Forschungsinstituten in helle Begeisterung zu versetzen. Auch die Männer der Praxis in der einschlägigen Industrie waren von den Geräten und den Untersuchungsmöglichkeiten, die sie boten, angetan. Bislang waren die Forscher auf Spekulationen, auf Theorien und Hypothesen über den Aufbau von Metallkristallen angewiesen.

Besonders vielversprechend in dieser Hinsicht ist das Feldionenmikroskop. Eine ein- bis zweimillionenfache Vergrößerung bietet das Gerät. Dabei sind noch Einzelheiten scharf zu sehen, die nicht einmal mehr einen zehnmillionstel Millimeter Abstand voneinander haben. Diese Grenzauflösung, die eben der Größe von Atomen entspricht, ist mit dem Lichtmikroskop unmöglich und mit dem Elektronenmikroskop noch nicht erreicht worden.

Freilich hat das Ionenmikroskop einen Nachteil: Es kann nicht jedes beliebige Präparat abbilden. Pflanzliche oder tierische Objekte lassen sich mit ihm nicht vergrößern. Nur Metalle – und davon auch nur besonders harte, bei extrem hohen Temperaturen schmelzende Arten – eignen sich für dieses Mikroskop.

Das liegt am physikalischen Prinzip des Geräts. Die Proben, feinste Spitzen winziger Metalldrähte, dienen hier zugleich als Bestandteil des Mikroskopierverfahrens. Sie bilden jeweils den einen Pol, von dem aus sich ein elektrisches Feld gewaltiger Stärke zum Gegenpol, der Bildebene, spannt.

Das eigentliche Mikroskop – von den Versorgungsleitungen und dem Tiefkühlsystem einmal abgesehen – sieht ungefähr so aus wie eine breitbauchige Flasche. Der Flaschenboden ist die Projektionsebene. Er ist, ähnlich wie ein Fernsehschirm, fluoreszierend, das heißt, wenn die Fläche von einem elektrisch geladenen Teilchen, getroffen wird, leuchtet dieser Punkt für einen kurzen Augenblick auf. Das Objekt nun, die Metallspitze aus Tantal, Wolfram, Platin oder Molybdän, sitzt dem Boden genau gegenüber im Flaschenhals.