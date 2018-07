Staat und Wirtschaft profitieren von ihnen

Die Privatschulen stehen vor dem Problem, die ständig steigenden Kosten durch höheres Schulgeld auffangen zu müssen. Das aber bedingt in vielen Fällen wieder weniger Schüler. Und schon beißt sich die oft zitierte Katze in den Schwanz. So konnte der Frankfurter Professor Dr. Hans Heckel, Ministerialdirigent a. D., mit großer Berechtigung in der Schriftenreihe „Die öffentliche Verwaltung“ feststellen, daß die Subventionsfrage „eines der zentralen Probleme des Privatschulrechts ist“.

Der VII. Senat des Bundesverwaltungsgerichts kam nunmehr am 11. März dieses Jahres zu einer in Privatschulkreisen als sensationell empfundenen Urteilsbegründung. Er bezieht sich auf das in Artikel 7, Absatz 4 des Grundgesetzes verankerte Grundrecht der Privatschulfreiheit, das jedem Staatsbürger die Berechtigung gibt, Privatschulen zu errichten und zu unterhalten, und sagt dazu an einer Stelle:

„Die Garantie der Privatschulfreiheit wird allerdings in erster Linie durch solche Maßnahmen in Frage gestellt, die einen Eingriff in die freie Betätigung einer Privatschule darstellen oder zu einer Erschwerung oder Verweigerung der Anerkennung als Ersatzschule führen. Darüber hinaus müssen jedoch auch solche Maßnahmen in diesem rechtlichen Zusammenhang in Betracht gezogen werden, welche sich in finanzieller Hinsicht besonders nachteilig auf das Privatschulwesen auswirken, denn dieses kann nicht nur durch staatliche Eingriffe, sondern auch dadurch zum Erliegen kommen, daß der Besuch der öffentlichen Schulen besonders anziehend ausgestaltet wird.“

Und einen Satz weiter heißt es: „Einen solchen Anreiz für den Besuch öffentlicher Schulen stellen Schulgeldfreiheit oder -ermäßigung, Lehrmittelfreiheit und andere Vergünstigungen – wie die Gewährung von Studienbeihilfen – dar. Im Zuge der Nachkriegsentwicklung werden derartige Vergünstigungen im öffentlichen Schulwesen in einem immer größeren Umfange geboten. Der Staat wendet also für jeden Schüler, der eine öffentliche Schule besucht – auch im Verhältnis zu dem früheren personellen und sachlichen Aufwand –, erheblich größere Mittel auf, die er erspart, wenn ein Schüler statt der öffentlichen Schule eine gleichwertige private Schule besucht.“

Ungleiche Chancen

Ferner erklärten die Richter: