Inhalt Seite 1 — Auf die Zukunft vertröstet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aufregende Veränderungen hat es bei den in der Einleitung genannten Fonds nicht gegeben. Die Fondsverwaltungen konnten die Folgen der an den europäischen Börsen herrschenden Baisse-Bewegung mildern, sie aber von ihren Investment-Sparern nicht völlig fernhalten. Immerhin: wer Investa-Anteile (repräsentieren nur deutsche Aktien und festverzinsliche Werte) am 30. September 1959 erwarb, kann heute noch immer auf einen Gewinn von 16 Prozent zurückblicken. Bei dieser von der Fonds-Verwaltung aufgemachten Rechnung sind Splittings und Ausschüttungen entsprechend berücksichtigt. Wer dagegen ein Jahr später Investa-Anteile kaufte, hat an ihnen inzwischen 20,4 Prozent verloren. Ein günstiges Kaufdatum kam erst wieder am 30. September 1962. Wer damals einstieg, blickt jetzt auf einen Gewinn von etwa 15,7 Prozent zurück. Es zeigt sich also, daß es nicht gleichgültig ist, wann Zertifikate erworben werden. Wer allerdings regelmäßig sein Geld in Zertifikaten anlegt, darf damit rechnen, einen guten Mischpreis zu bekommen.

Investa ist der größte deutsche Investment-Fonds. Er konnte selbst im schlechten Börsenjahr 1965/66 seinen Anteilsumlauf um rund 1 Million Stück vergrößern. Im Gegensatz zum amerikanischen Sparer legt der deutsche Zertifikatsbesitzer vor allem Wert auf eine möglichst hohe Jahresausschüttung. Vom Standpunkt der langfristigen Vermögensanlage ist das wenig sinnvoll, weil die Fondsverwaltungen gezwungen werden, das Portefeuille auf Papiere mit einer möglichst hohen Rendite auszurichten und dabei auf Aktien solcher Gesellschaften zu verzichten, die zwar äußerst ertragsstark sind, jedoch aus bestimmten Gründen keinen Wert auf hohe Ausschüttungen legen. Alle deutschen Fonds, die keine jährliche Ausschüttung vornehmen, statt dessen Dividenden- und Zinseinnahmen reinvestieren, vegetieren praktisch dahin. Akkumula teilt dieses Schicksal. Der Fonds schrumpft von Jahr zu Jahr.

Es ist den deutschen Banken – denn sie stehen hinter den deutschen Fonds – nicht gelungen, die Vorteile einer steten Wiederanlage der für eine solche Sparform in Frage kommenden Kundschaft deutlich zu machen. Wahrscheinlich lag es daran, daß die ausschüttungslosen Fonds sämtlich auf dem Höhepunkt der Nachkriegshausse oder schon bei einsetzender Baisse ins Leben gerufen worden sind, also „Erfolge“ aus verständlichen Gründen nicht haben konnten. Daß es aber auch bei uns eine bestimmte Sparerschicht gibt, die auf weite Sicht zu investieren gedenkt, zeigen die beachtlichen Absatzzahlen der diversen ausländischen Fonds in der Bundesrepublik. Im Jahre 1965 wurden bei uns für 76 Millionen Mark ausländischer Fonds-Anteile abgesetzt. Im 1. Halbjahr 1966 waren es schon 74 Millionen Mark. Die erworbenen Anteile gehören in der Mehrzahl zu Fonds, die auf Jahresausschüttungen verzichten.

Sicherlich ist es so, daß diese Absatzerfolge vornehmlich durch die im deutschen Wertpapiergeschäft ungewöhnlichen Absatzmethoden (durch Vertreterbesuche) erzielt worden sind. Aber selbst der redegewandteste Vertreter kann auf die Dauer seine Ware nicht absetzen, wenn sie nicht in irgendeiner Form attraktiv ist. Geworben wurde und wird noch heute von den ausländischen Fonds mit den in der jüngsten Vergangenheit erzielten Erfolgen an der amerikanischen Börse, wobei als selbstverständlich vorausgesetzt wird, daß diese Erfolge auch in der Zukunft erreicht werden. Seitdem es aber auch an der New Yorker Börse abwärts geht und die deutschen Besitzer amerikanischer Fonds an den Preisen ihrer Anteile ablesen können, wieviel sie an ihren Papieren in den letzten Monaten verloren haben, ist es schon nicht mehr so einfach, ausländische Zertifikate bei uns zu verkaufen. Die Vertreter der Fonds müssen jetzt auch das tun, was die deutschen Fonds schon seit Jahren machen: auf die Zukunft vertrösten!

Interessant ist, daß auch der Fonds Intervest zu den deutschen Schrumpffonds zu zählen ist. Die Kundschaft der deutschen Banken ist offensichtlich nicht bereit, sich für Fonds mit ausländischen Effekten zu begeistern, soweit sie maßgeblich von deutschen Stellen verwaltet werden. Ich glaube, meine verehrten Leser, das ist nicht unverständlich. Wenn ich mich schon entschließe, aus Gründen der Risikostreuung auch ausländische Effekten in Form von Investment-Anteilen zu erwerben, dann ist es vernünftiger, sich solchen Fonds anzuvertrauen, von denen ich voraussetzen kann, daß sie auf ihrem Markt auch wirklich zu Hause sind.

Die potenteren Sparer sind aus diesem Grunde zu den ausländischen Fonds abgewandert. Ob sie dabei immer die richtige Auswahl getroffen haben, steht auf einem anderen Blatt. Eines scheint mir aber zu stimmen: Die Vertriebsgesellschaften der ausländischen Fonds wären auf deutschem Boden längst nicht so stark geworden, wenn die maßgeblichen deutschen Banken zu einer gewissen Kooperation mit guten und leistungsstarken „echten“ amerikanischen Fonds bereit gewesen wären.

Zum erstenmal wird über den am 25. Januar 1966 aufgelegten Fonds Inrenta (Rentenwerte) berichtet. Bis zum 30. September erzielte er eine Wertsteigerung von 2 Prozent. Für das Rumpfgeschäftsjahr wird ein Betrag von 3,90 Mark je Anteil ausgeschüttet, das entspricht einer Rendite von 7,16 Prozent. Angestrebt wird eine möglichst hohe Verzinsung des Kapitals, das inzwischen auf rund 43 Millionen Mark angelaufen ist. Im Gegensatz zu den Aktienfonds wurden die durch den Verkauf der Zertifikate anfallenden Mittel unverzüglich zum Erwerb festverzinslicher Wertpapiere benutzt, um den Anteilseigner sofort in den Genuß der hohen Effektivverzinsung gelangen zu lassen.