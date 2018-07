Jahrelang sind die Bau- und Grundstückspreise ins Uferlose gestiegen. Jetzt endlich zeichnet sich eine deutliche Stagnation ab. Hier und da werden sogar schon Preisrückgänge registriert. Bisher war es stets richtig, lieber heute als morgen zu bauen, weil es morgen erheblich teurer war. Jetzt gilt es nicht mehr als ausgeschlossen, daß die umgekehrte Überlegung sich möglicherweise auszahlt.

Das ist, alles in allem, gesund. Diese Tatsache darf trotz lauter Klagen derjenigen nicht vergessen werden, die bis vor kurzem fest daran glaubten, am Bau- und Grundstücksmarkt könne man bei seinen Kalkulationen von einer ewigen Preissteigerung um jährlich rund zehn Prozent ausgehen. Auch am Baumarkt läßt sich das Gesetz von Angebot und Nachfrage offensichtlich nicht aus der Welt schaffen.

Für die Zukunft gilt diese Faustregel: Die Baulandpreise werden auf längere Sicht kaum sinken, abgesehen vielleicht von bevorzugten Wohnlagen oder Stadtkernen. Die Baupreise aber dürften sich kaum halten lassen – auch nicht nach einer Lockerung der Kreditrestriktionen. Denn statt 600 000 Wohnungen werden künftig kaum mehr als 400 000 jährlich gebaut werden. Die Konkurrenz nimmt zu. Für diejenigen, die sich mit Bauplänen tragen, könnte es sich lohnen, diesen für die Bauwirtschaft gewiß schmerzhaften Prozeß nicht durch voreilige Aufträge zu stören. ks.