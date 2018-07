Inhalt Seite 1 — Das Grundgesetz – von links gesehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfgang Abendroth: Das Grundgesetz. Eine Einführung in seine politischen Probleme. Verlag Günther Neske, Pfullingen; 101 Seiten, 5,80 DM.

In die Vielzahl der „monographischen Gesamtdarstellungen“ des Grundgesetzes, die das noch immer fehlende große Lehrbuch freilich nicht ersetzen können, reiht sich eine neue. Der ideologische Standpunkt, bei solchem Verhältnis vom Buchumfang zur Weite des Themas kaum zu verbergen, wird hier, von vornherein offengelegt: Abendroth bekennt sich zu seiner von ihm als sozial-demokratisch bezeichneten Betrachtungsweise und gibt einen insofern ziemlich einzigartigen, für Laien und Fachleute höchst lesenswerten Überblick über das Verfassungsrecht der Bundesrepublik aus sozialistischer (stellenweise, so in der gesamtdeutschen Problematik, freilich weit links von der Sozialdemokratischen Partei einzuordnender) Perspektive.

Er verortet – in vollen zwei Fünfteln der Schrift – das Grundgesetz zunächst historisch: Das deutsche Volk erkannte 1945 im kapitalistisch-obrigkeitsstaatlichen System die Wurzel des Nationalsozialismus und war zu einer sozial-demokratischen Erneuerung bereit. Diese wurde zuerst in Westdeutschland von den Westmächten gebremst, durch Doppelzone und Währungsreform weitgehend vereitelt und schlug sich im Grundgesetz nur noch schwach nieder.

Die seitherige soziale Entwicklung hat sie fast völlig zum Erliegen gebracht, so daß das Grundgesetz, durch die Wehrnovellen erst in geringem Maß der veränderten Wirklichkeit angepaßt, heute im Widerspruch dazu noch am ehesten „die Chancen zur Wiederbelebung lebendiger demokratischer Kräfte und zur Umgestaltung der Gesellschaftsordnung durch friedliche und gesetzliche Maßnahmen des sein eigenes Geschick bestimmenden Volkes“ aufrechterhält (S. 101). Die Notstandsverfassung – in deren schärfster Ablehnung das Buch gipfelt – würde die Legalstruktur der undemokratischen Realität anpassen und damit jene Chancen endgültig zugunsten eines kapitalistischen Obrigkeitsstaats beseitigen.

Aber: Neigte das deutsche Volk 1945/46 wirklich so überzeugt zu Sozialismus und Demokratie? Waren die amerikanische New-Deal-, die englische Labour-, die französische unter kommunistischer Beteiligung stehende Regierung wirklich so „restaurativ“, bevor sie der stalinistische Druck zu stärkerer Anknüpfung an deutsche Traditionen zwang? Zumindest wollte, schon kurz nach der Kapitulation, eine eigenständige rechtsstaatliche Strömung unter den deutschen Politikern etwa die Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit auch auf Kosten der politischen Autorität des Parlaments stärken, mit Sozialismus aber nichts zu tun haben.

Darüber hinaus wäre zu fragen, wie sich denn das Grundgesetz als normativer Rettungsanker der Abendrothschen sozialen Demokratie bewähren soll, wenn es wirklich das (durch die militärischen Bestimmungen verschlechterte) Ergebnis der die sozialistischen Einheitsbestrebungen bekämpfenden Kräfte in dem Teil Deutschlands ist, dessen Länderverfassungen von Anfang an schon weniger „radikal-demokratisch“ waren als die der Sowjetischen Besatzungszone, und der dann durch die westlichen Alliierten zu immer stärkerer Restauration gezwungen wurde. Ob nicht in Abendroths Schilderung des sich von ursprünglichem Sozialismus und einst lebendiger Demokratie immer stärker abwendenden Westdeutschlands auch die Regression auf einen guten Urzustand (1945!), verbunden mit der Negation der Gegenwart sei es des Revolutionärs, sei es des in seinen politischen Idealen Enttäuschten anklingt?

Trotz solchen Akzentverschiebungen muß der staatsrechtliche Kern, zu dem Abendroth erst im letzten, sehr gewichtigen Teil des Buches vorstößt, auch dem Verfassungsjuristen zumindest Bewunderung abnötigen; denn noch selten ist die gegenseitige Bezogenheit von Sozialismus, Demokratie, Liberalismus und Föderalismus in Artikel 20 des Grundgesetzes so klar entwickelt und die ideologische Grundlage angeblich unlösbarer Widersprüche zwischen den Verfassungsprinzipien (zum Beispiel von Rechtsstaat und Sozialstaat) so überzeugend auf ihre vor-demokratischen Prämissen zurückgeführt worden. Abendroth deutet, im Verein mit der konservativen Staatslehre und im Gegensatz zu den Liberalen, die Möglichkeit der Sozialisierung und die freie Bestimmung der Wirtschaftsreform als Rechte des (demokratischen) Staates, aber zugleich auch die demokratischen Rechte als Grundbestand und Garantie des Rechtsstaats, den Föderalismus als Garantie demokratischer Verwaltung.