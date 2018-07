Wie machen das bloß die Leute von VARTA? Man stellt sich Männer vor, die nichts tun als essen und in fremden Betten schlafen. Menschen mit Magen aus Gußeisen, denn ohne mit der Wimper zu zucken, müssen sie selbst die miserabelsten Menüs schlucken. Rächen dürfen sie sich nicht an Ort und Stelle, dafür später desto nachhaltiger: im Verweigern von Prädikaten oder gar durch glattes Ignorieren. Sicher ist die Realität der VARTA-Inspektoren anders.

Kurz bevor ich die jüngste Ausgabe des VARTA erwarb, wurde mir eine lukullische Legende zerstört. Vor 15 Jahren entdeckte ich in Rothenburg ob der Tauber einen Meister der Gastronomie. Seine Kochkünste sind mir unvergeßlich. Ebensowenig sein persönlicher Charme, sein Bemühen um jeden Gast, seine hübsche, selbstgemalte Speisekarte. Als ich nun wieder in Rothenburg war, fand ich den Meister in seinem Kleinen Hotel um die Ecke herum. Er ist inzwischen durch Illustrierte und Fernsehen berühmt geworden. Im gleichen Maß schien mir sein kulinarischer Sinn verkümmert. Oder hatte ich den Küchenkönig mit der Auflage einer idealisierten Erinnerung belastet? Da ward mir Gewißheit durch VARTA: Er hat ihm kein Prädikat gegeben!

Leider reagiert er nicht immer so zuverlässig. Wie wertet VARTA überhaupt? Absolut oder relativ? Relativ – nun, das könnte man notfalls in der gastronomischen Wüste Niederbayerns verstehen. Aber da ist die „Post“ in Schmidmühlen (Oberpfalz), prädikatisiert wegen ihrer Forellen. Das stimmte sicher einmal. Aber die Forellen sind mittlerweile Zuchtforellen, der schlechteste Fisch, den es überhaupt gibt. Und warum ist der „Rackl“ am Weißen Turm in Nürnbergs Ludwigstraße, wo es von September bis April den besten gebackenen Karpfen der Welt gibt (das beste daran sind die Flossen), im VARTA-Führer nicht einmal erwähnt? Auch nicht der „Holzbaur“ in München (Frauenstraße) mit erstklassiger Fischküche und feinen württembergischen Weinen. Und warum keine Kochmütze für die hervorragenden Spargelgerichte im „Goldenen Roß“ in Buch bei Nürnberg? Wegen der Relativität? Dann aber müßte der „Kuchlbauer“ in Abensberg (Niederbayern) die schwarze Kochmütze kriegen und der „Jungbräu“ dortselbst die rote – schon allein für sein Steak americaine. E. O.