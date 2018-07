Die Aufsehen erregende Revision eines vollstreckten Todesurteils: Der Fall Evans und Christie

Von Robert Lucas

In der ersten Sitzung des britischen Parlaments nach den Ferien gab vor einigen Tagen Innenminister Roy Jenkins bekannt, daß das vor sechzehn Jahren vollstreckte Todesurteil gegen Timothy Evans annulliert worden sei. Das heißt: Evans wurde des Mordes an seiner Tochter Geraldine, für den er verurteilt und gehenkt worden ist, postum freigesprochen. Indessen ergaben die Untersuchungen des Richters Lord Brabin, daß Evans vermutlich seine Frau umgebracht habe, also ein Verbrechen beging, das bislang dem Mörder Reginald John Christie zugeschrieben worden war. Über diesen ungewöhnlichen Kriminalfall berichtet unser Londoner Mitarbeiter:

Das Haus wurde schon vor Jahren abgerissen. Selbst der Name der Straße ist geändert worden, um die Erinnerung an ihre gräßliche Vergangenheit auszulöschen. Aber die Toten von Rillington Place wollen nicht zur Ruhe kommen. Der unheimlichste und wohl berühmteste Kriminalfall der Nachkriegsgeschichte lastet noch heute wie ein Alpdruck auf dem Gewissen des britischen Volkes.

In den vergangenen Monaten ist ein neuer Versuch unternommen worden, die rastlosen Geister der Ermordeten und Hingerichteten zu bannen. Auch dieser Versuch scheint gescheitert zu sein. Wir wissen noch immer nicht, ob Thimothy Evans die Wahrheit sprach, als er am frühen Nachmittag des 30. November 1949 in die Polizeistube des walisischen Bergarbeiterdorfes Merthyr Tydfil trat und zu dem diensthabenden Beamten sagte: „Ich habe meine Frau aus dem Weg geräumt.“

Es begann mit diesem Satz, und wenn immer man die Einzelheiten des Falles ins Gedächtnis ruft, muß mit dem Geständnis des Timothy Evans begonnen werden. Denn es handelt sich noch immer um ihn, um die Schuld oder Unschuld dieses 25jährigen hinkenden Lastwagenfahrers mit den verängstigten Gesichtszügen eines Schwächlings und der Intelligenz eines zehnjährigen Knaben. Er war ein Analphabet und hatte es nur mit Mühe so weit gebracht, daß er seinen Namen schreiben konnte. Aber selbst in dem Hirn dieses Halbkretins flackerte ein Flämmchen der keltischen Phantasie. Zwischen Wahrheit und Lüge lag für ihn ein Niemandsland, in dem er sich gern aufhielt. Den Leuten, die er in der Kneipe traf, fabulierte er vor, daß er der uneheliche Sohn eines italienischen Grafen sei. Daher seine dunklen Augen, daher sein schwarzes, von Brillantine glänzendes Haar – und daher auch das Gefallen, das die achtzehnjährige Telephonistin Beryl Thorley an ihm fand. Beryl, die er heiratete und die er – wie er dem erstaunten Polizeiebamten mitteilte – „aus dem Weg geräumt“ hatte.

Die Polizei wollte seinen Worten zunächst nicht recht Glauben schenken, holte aber pflichtgemäß Erkundigungen ein. Und diese Nachforschungen führten sie zur Wohnung von Timothy Evans, einer Adresse, die jetzt zum Wortschatz aller gehören dürfte, die das Gruseln lernen wollen: 10 Rillington Place, Notting Hill, London. Es ergab sich, daß die hübsche Bery tatsächlich aus dem Weg geräumt worden war. Sie war tot, mit einem Strick erdrosselt. Nicht nur das: Auch ihr vierzehn Monate altes Töchterchen Geraldine war ermordet worden – erdrosselt.