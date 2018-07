Bayreuth

Der Freispruch des neunundzwanzig Jahre alten US-Oberleutnants Gerald M. Werner und die Anweisung, ihn in eine Nervenheilanstalt einzuweisen, brachte die Volksmeinung in der Richard-Wagner-Stadt zum Kochen. Werner, der seine Geliebte auf bestialische Weise umgebracht hatte, wurde wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit vom Bayreuther Schwurgericht freigesprochen. Schon bei der Urteilsverkündung wurden Zwischenrufe laut: „Einen Mörder läßt man laufen!“ Und als Werner von seinen amerikanischen Bewachern abgeführt wurde, riefen die Leute: „Hängt ihn auf!“

Tagelang war der Freispruch das Thema Bayreuths. In Umfragen der Lokalzeitung gaben Bürger ihren Kommentar zu dem Urteil. Der Bayreuther Oberbürgermeister Hans-Walter Wild meinte: „Ich bin entsetzt.“ Und einer der prominentesten Bürger, der bayerische Finanzminister Konrad Pöhner, erklärte: „Ich war von Anfang an. der Meinung, daß man diesen Prozeß an die Amerikaner hätte abschieben sollen. Jetzt sind wir diejenigen, die ihn freisprechen.“ Der Bayreuther Bundestagsabgeordnete Herbert Hauffe schließlich sagte: „Ich bin erschüttert über den Gang der Dinge, zumal der Gutachter erst in den letzten Tagen zur Feststellung der Schizophrenie gekommen war. Schließlich ist jede Straftat eine Abnormität. Angenommen wir hätten die Todesstrafe, dann könnte ein durch Indizien überführter normaler Unschuldiger hingerichtet werden, während der überführte Mörder wegen seiner Abnormität frei ausgeht. Das bedeutet, daß die Strafe um so größer ist, je geringer das Delikt ist und um so leichter, je schwerer es ist. Dieser Prozeß hat uns im Aufbau unseres Staates mehr geschadet, als die Politiker gutmachen können.“

Der katholische Kaplan Franz Müller meinte: „Ich sage es ganz offen: Solche Urteile können das Vertrauen in die deutsche Justiz erschüttern. Das Urteil im Werner-Prozeß ist unverständlich. Man bekommt direkt Mitleid mit den kleinen Sündern, die in den Gefängnissen korrekt ihre Strafe absitzen, obwohl sie alle viel weniger verbrochen haben. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als solle der Strafvollzug bei Kapitalverbrechen immer mehr auf die Irrenhäuser verlagert werden.“ Und der evangelische Kirchenrat Richard Kübel: „Ich habe eigentlich kein anderes Urteil als Freispruch erwartet. Wäre Werner verurteilt worden, hätte man in den Vereinigten Staaten ein Politikum daraus gemacht. Ich glaube, daß Deutsche befangen sind, wenn sie über Amerikaner zu Gericht sitzen, zumindest gefühlsmäßig. So gesehen war wohl kein anderes Urteil möglich.“

Der Präsident des Bayreuther Landgerichts, Theodor Schmalz, sagte zu diesen Kommentaren: „Sachliche Kritik an einem Urteil, ist legitim, ja sogar oft der Justiz förderlich. Gegen gefühlsmäßige Äußerungen über ein Urteil, die den Schluß nahelegen oder gar fördern, es sei nicht mit rechten Dingen zugegangen, die Richter und Geschworenen hätten aus sachfremden Gründen, vielleicht gar aus politischer Angst, ihren Urteilsspruch gefällt, muß die Justiz sich verwahren. Sie greifen die Ehre der Richter und Geschworenen an. Ein Volk, das seine Richter, Geschworenen und Schöffen angreift, untergräbt die Gerechtigkeit.“ Siegfried Woldert