Von Gottfried Sello

Die Ausstellung ist kühn konzipiert: Alte Kunst wird mit zeitgenössischen Werken konfrontiert, um verwandtschaftliche Beziehungen zu demonstrieren zwischen Ahnen und Kindern des Labyrinths. Kunstfreunde werden sich der Berliner "Labyrinthe" noch erinnern, wenn die viel geschmähten Berliner Festwochen 1966 lange vorüber und vergessen sind, obgleich die Ausstellung zum verfehlten Festwochengeneralthema Barock nichts Rechtes beiträgt.

Die Labyrinthe sind teils vor-, teils nachbarock, sie stehen im Zeichen des Manierismus, der die "Welt als Labyrinth" versteht, eines überzeitlichen, die Jahrhunderte übergreifenden Manierismus, dessen effektive Kraft in der Kunst der Gegenwart üppiger ins Kraut schießt als in einer der zahlreichen manieristischen Epochen der Vergangenheit. Die Ausstellung ist nach dem Prinzip des Labyrinths darauf angelegt, daß sich der Besucher nicht zurecht- und nicht herausfindet. Das Labyrinth ist die Stätte, wo er sich in einem künstlichen Chaos verirren soll, ist der rationale Entwurf einer irrationalen Behausung, die freilich nicht mehr ganz so gefährlich ist wie zu Zeiten des Minotaurus, der im kretischen Labyrinth die athenischen Mädchen und Knaben verspeiste, bis Theseus ihn umbrachte.

Aber das labyrinthische Motiv wird nicht bis in seine mythischen Anfänge zurückverfolgt, die sich im alten Orient, in Ägypten und Kreta verlieren. Die ältesten historischen Beispiele unter den ausgestellten Labyrinthen sind die photographisch reproduzierten Fußbodenlabyrinthe in französischen Kathedralen der Hochgotik, sehr komplizierte, aus Spirale und Mäander entwickelte Gangsysteme, die in verschlungenen Umwegen auf das Zentrum hinlaufen lassen. Sie seien, heißt es im Katalog, "als Gleichnisse vom Irrgang des Menschen in der Welt bis zu seiner Erlösung durch Theseus-Christus" zu verstehen und damit ein perfektes Beispiel für die Fähigkeit der Kirche, sich die aus dem Heidentum tradierten Symbole dienstbar zu machen.

Die Hecken- und Gartenlabyrinthe, die im 16. und im 17. Jahrhundert entworfen werden, sind dem irdischen Vergnügen gewidmet. Der Augsburger Hieronymus Sperling stellt seinen labyrinthischen Park unter ein Motto aus Ovids Metamorphosen, tenet error amantem. In Wien wird der "Irrgarten Daedali", den Köchly anno 1673 "zu Ehren beeden kayserlichen Majestäten Leopoldo und Claudia Felicita in den Hochzeitlichen Beilagers Festiviteten" eingerichtet hat, zum praktikablen Modell für den Irrgarten der Liebe, in dem sich die Wiener Literaten und Künstler jahrhundertelang aufhalten, auf der Suche nach amourösen Stoffen und Abenteuern. Albert Paris Gütersloh, Maler und Literat und Urheber der neuesten Wiener Schule, hat 1960 einen kleinen "Irrgarten der Liebe" aquarelliert, eine reizende und harmlose Wiener Tändelei mit leicht surrealem Einschlag, die weiblichen Statuen verwandeln sich in liebenswürdige Mädchen, während die männlichen Partner versteinern.

Aber nicht nur Gütersloh und seine Schüler repräsentieren die Wiener Labyrinthtradition. Fritz Hundertwasser, ebenfalls Wiener Herkunft, wurde nach Berlin eingeladen, seine Affinität zum Labyrinth als einer formalen Konstellation ist gar nicht zu bestreiten. Das Motiv wird mit der unendlichen Spirale, dem durchgängigen Grundmuster seiner Bilder, aufgenommen und in schweren, üppigen Farben märchenhaft illuminiert: "Sonne und Spiraloide über dem Roten Meer."

Die Berliner Ausstellung ist labyrinthisch konzipiert, je eher dem Besucher der Ortssinn abhanden kommt, desto besser. Auf Schritt und Tritt wird mit dem beliebten Taschenspielertrick gearbeitet, das Ausstellungsthema einmal als formale Idee und im nächsten Moment als Bildererzählung an die Wand zu zaubern. Arnold Leissler malt den "Irrgarten" als abstrakten Grundriß einer imaginären Architektur. Fabricio Clerici dagegen malt naturalistisch detailliert eine mythologische Szene "Der Minotaurus klagt seine Mutter an", eine künstlerisch nicht sehr anspruchsvolle Illustration, die jedoch, weil sie inhaltlich so gut ins Konzept paßt, zum Titelbild der Ausstellung gewählt wurde.