Sonntag, 16. Oktober, 20.15 Uhr, 1. Programm: „Irrungen – Wirrungen“,

Fernsehspiel nach Theodor Fontane

Ich könnte mir denken, daß Irrungen Wirrungen, ein Roman von Theodor Fontane, sich auf einer Lesebühne vorzüglich darstellen ließe: Der Protagonist mimt den Erzähler, die Schauspielerschar markiert Dialoge, der Phantasie des Publikums sind keine Grenzen gesetzt, man läßt sich Zeit, und auf eine Fortsetzung mehr oder weniger kommt es nicht an.

Wehe aber, wenn der Regisseur die Geschichte in eine Reader’s Digest story verwandelt, hier ein bißchen plaudern, dort ein bißchen darstellen, hier ein bißchen monologisieren, dort ein bißchen schnappschießen läßt! Zuerst eine Seite Fontane, dann ein Gesprächlein zwischen Botho und Lene aus dem fünften Kapitel, dazu ein Häppchen aus Kapitel drei, die Vorgeschichte, die Kahnfahrt zu Pfingsten betreffend, davor noch eine Probe Madame Doerrschen Geplauders, in Sdinipselform selbstverständlich, so daß auch die Gärtnerpocke des Ehegatten, die seinem Gesicht bekanntlich etwas Borsdorfriges gibt, zum Verhandlungsgegenstand wird.

Dafür fällt dann das vierte Kapitel dem Rotstift zum Opfer – obwohl sich gerade hier, im Gespräch mit den einfachen Leuten, Botho Rienäckers Charakter am schönsten enthüllt: Schon da wird klar, daß er die leeren Konventionen seiner Klasse durchschaut und das Redensartliche einer Unterhaltung verachtet, in der das ja so viel wie das nein ist. Schon da verdeutlicht Fontane die Position eines Mannes, dem die Sprache des Herzens, das Schlichte und Geradehinaus, so viel lieber ist als das Puppengeplapper und komische Witzeln; schon da also, im vierten Kapitel, deutet der Autor auf jene Käthe von Sellenthin, die den von Botho dekuvrierten Konversationston – und dies rather a little silly – bis zur Vollendung beherrscht.

Nun, im Fernsehspiel (Regie: Rudolf Noelte) sah man von den tausend Finessen dieser von mir besonders geliebten Arbeit, wie Fontane an Emil Dominik schrieb, nicht das geringste. Es wurden ein paar Szenen vorgeführt, die waren handfest und redlich, aber von märkischem Esprit, von Anmut, Witz und zarter Resignation hatten sie nichts. Ohne den Leutnant Wedell von den Gardedragonern („lieber Wedell hier, Botho du da“) wirkte die Konversation bei Hiller trocken und fad, Bismarck, Baron Ostens Lieblingsgegenstand, kam überhaupt nicht zur Sprache, und was die Passage in Hankels Ablage angeht, so entbehrte sie schon deshalb jener grazilen Beiläufigkeit, auf die Fontane so stolz war, weil die Kamera im Millowitsch-Stil zunächst einmal ein breites Doppelbett, später dann ein Bild mit dem Titel Venus und Amor vorführte, das im Text si jeunesse savait heißt, in der Doerrschen Wohnung zu finden ist und Lene wegen seiner Lüsternheit verletzt.

Kurzum, man sah ein Spiel, das den Inhalt hatte: Edler Offizier verläßt arme Weißnäherin zugunsten standesgemäßer Partie, von Fontane aber sah man nichts. Nichts vom Streit zweier Diktionen, der Rede des Herzens und des robotergleichen Geplauders, nichts von jenem reichen Entsprechungs-Spiel, das der Autor, in Hankels Ablage, mit allzu ozonreicher Luft und klumpiger Tinte kämpfend, zwischen Lenes und Frau von Sellenthins Briefstil, zwischen dem Tonfall Madame Doerrs und Mutter Nimptschs, zwischen Giedeon und Botho sich entfalten ließ.