Um die begriffliche Einheit der gegenwärtig noch in verschiedene, zum Teil nahezu verbindungslose Disziplinen aufgeteilten, Physik ging es dem Hamburger Ordinarius für Philosophie, Carl Friedrich von Weizsäcker, in seinem Festvortrag, mit dem er die diesjährige Physikertagung in München einleitete. Weizsäcker diskutierte die Notwendigkeit dieser Einheit und die theoretische Möglichkeit, sie herzustellen. Zudem erklärte der Gelehrte, er habe sich seit langem schon Gedanken über ein Weltmodell gemacht, das Quantenmechanik, Elementarteilchen-Physik und Kosmologie in einem einheitlichen Gedankengang begründen könne, eine Theorie also, die vielleicht zwischen diesen Gebieten die langersehnten Brücken schlagen würde. Jetzt glaube er, ein Arbeitsprogramm mathematisch skizzieren zu können, nach dem jenes Weltmodell möglicherweise zu erreichen wäre.

Mit wohlgesetzten Konjunktiven hatte der Physiker und Philosoph dies verkündet, und nur zaghaft deutete er an, er werde in einer Arbeitssitzung über Elementarteilchen-Physik jene Skizze demonstrieren.

Die Andeutung genügte jedoch, dieser Arbeitssitzung ein ungewöhnlich großes Auditorium zu verschaffen. Viele der in München versammelten Physiker wollten begreiflicherweise mehr über das Konzept eines so umfassenden Weltmodells wissen. Und viele Journalisten wollten sich die Sensation nicht entgehen lassen. Die meisten von ihren hatten freilich die Konjunktive des Professors vergessen und auch überhört, was er zu Beginn der Fachsitzung noch einmal ausdrücklich betonte, nämlich daß er nichts anderes beabsichtige, als einen physikalisch-philosophischen Ansatz zur Diskussion zu stellen. So kam es zu den Schlagzeilen, die Carl Friedrich von Weizsäcker als Entdecker einer Weltformel hinstellten, deren Lösung die Urbestandteile alles Bestehenden liefere, die „Urs“, aus denen die elementaren Bausteine des Kosmos zusammengesetzt sind.

Tatsächlich hatte der Wissenschaftler ein paar mathematische Gleichungen an die Tafel geschrieben und von dem Ur gesprochen, aber sie waren Bestandteile einer Anregung zum Weiterdenken der Gedanken, die sich ein Philosoph gemacht hat, allerdings ein. Philosoph, der weiß Gctt sehr viel von Physik versteht.

Weizsäcker geht von der Frage aus, wieviele Al:ernati.ven es in der physikalischen Welt geben kann. Aus der Heisenbergschen Unschärferelation ergibt sich, daß es grob gesagt in einem räumlichen Bereich, dessen Volumen kleiner ist als etwa 10– 39 Zentimeter (ein Würfel mit der Kantenlänge von einem Billionstel Millimeter), keine klaren „Ja-Nein-Entscheidungen“ über die dort herrschenden Verhältnisse mehr geben kann. Hier liegt die von der Quantentheorie festgestellte prinzipielle Erkenntnisgrenze.

Der zweite Ausgangspunkt ist das Volumen des Universums, das, wenn man es – wie die meisten modernen Physiker – als endlich groß annimmt, aus theoretischen Gründen etwa 10 81 Kubikzentimeter groß sein müßte (10 81 entspricht einer eins mit 81 Nullen dahinter). Mithin sind gegenwärtig (denn möglicherweise vergrößert sich das Universum ständig) in dieser Welt 10 hoch 81 geteilt durch 10 hoch –39, also 10 hoch 120 Alternativen möglich. Weizsäcker nennt diese überhaupt möglichen Alternativen Ur-Objekte. Denn nur mit Ja-Nein-Entscheidungen läßt sich strenggenommen überhaupt etwas exakt lokalisieren, ergo kann die kleinste lokalisierbare Einheit, was immer sie in Wirklichkeit darstellt, nur ein solches Ur-Objekt, kurz Ur genannt, sein.

Nimmt man dies als eine physikalische Gegebenheit an, dann liefern die Gesetze der Physik – insbesondere die Impulsgleichungen – als Ergebnis: Ein Elementarteilchen, etwa das Proton, müßte aus 10 40 solcher Urs bestehen, und es müßte 10 80 Protonen geben. Diese Protonenzahl im Universum stimmt aber mit der auf anderen Wegen berechneten überein. Folglich führt die Weizsäckersche Überlegung in diesem Fall zu einem bereits als gesichert geltenden Resultat. Das insbesondere hat Weizsäcker ermutigt, seine Hypothese weiter zu verfolgen.