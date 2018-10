Hoteliers und Gaststättenbesitzer in mehreren Ländern Europas wurden danach gefragt, welche Ausländer ihnen als Konsumenten am willkommensten seien und welche sie für die sympathischsten halten. Die Antworten lauteten in

Frankreich: Willkommen als Geldausgeber sind hier wie überall an erster Stelle Amerikaner, dann Engländer und Belgier. Beliebt als Gast und Mensch Engländer, weil sie keine Ansprüche stellen, Deutsche, weil sie höflich und nicht schwierig zu bedienen sind. An dritter Stelle die gut gelaunten Holländer.

Spanien: Die besten Konsumenten: Amerikaner, Deutsche, Franzosen. Am beliebtesten die verwandten Südamerikaner, dann Holländer und Deutsche.

Schweiz: Nach den Amerikanern sind Deutsche und Holländer die besten Geldbringer. Am beliebtesten die sparsamen Engländer, dann Amerikaner und die trinkfreudigen Skandinavier.

Deutschland: Nach Amerikanern sind die Bewohner des Vorderen und Mittleren Orients und Engländer für das Geschäft am begehrtesten. An der Spitze der Beliebtheit stehen die kleinen Nachbarn: Holländer, Belgier, Luxemburger, dann die Skandinavier und Engländer.