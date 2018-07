Auch der dritte Schlaganfall brachte noch nicht das Ende. Zwar war der erst 53jährige wieder rechtsseitig stark gelähmt und der Verlust der Sprache war jetzt nahezu vollständig (der Kranke konnte nur wenige Worte sagen, wie zum Beispiel „Konferenz“ und den Namen „Lloyd George“), doch er war bei vollem Bewußtsein; und vor allem dachte er auch jetzt nicht daran, sich aus seiner mächtigen Position, die er seit gut fünf Jahren einnahm, zurückzuziehen.

Das war nicht allein Machthunger; es hatte auch sachliche Gründe: Der von ihm und seinen Mitarbeitern entwickelte Machtapparat litt an so vielen „inneren Krankheiten“, daß ihm der Zeitpunkt für eine Übergabe noch nicht gekommen schien. Vor allem aber: jener Mann, den er durch seine langjährige Förderung und Gunst fast schon zum Nachfolger designiert hatte und der seinen Tod kaum erwarten konnte, wurde ihm von Tag zu Tag unheimlicher. Und sicherlich glaubte er auch, daß er sich auch von diesem dritten Schlaganfall, wie von den beiden vorhergegangenen, erholen würde.

Das war tatsächlich der Fall. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grade. Zwar war auch nach Monaten das Sprechvermögen nicht zurückgekehrt. Aber durch eisernes Training hatte er das Schreiben neu erlernt, zwar nicht mit der noch gelähmten rechten, aber mit der linken Hand. Und auch gehen konnte er wieder, wenngleich er sich viel im Rollstuhl fahren ließ.

Unterdessen aber hatten seine Gegner ihn bereits weitgehend isoliert. Unter dem Mantel der Fürsorge war das eine recht einfache Sorge: Mehrere Ärzte ließ man dafür sorgen, daß er sich nicht überarbeitete. Dazu gehörte auch die ärztliche Anweisung, ihm keine Zeitungen und andere Veröffentlichungen zukommen zu lassen, die ihn zu sehr aufregen könnten – von irgendwelchen internen Beschlüssen ganz zu schweigen. Immer wieder verboten ihm die Ärzte, einmal in die Hauptstadt zu fahren.

Daß man ihn auf diese Weise ausschalten wollte, wurde ihm bald klar. Und eines Tages versuchte er, die Isolierung zu durchbrechen. Er ließ sich – es war nach dem Mittagessen – im Rollstuhl in die Garage fahren und setzte sich dort ins Auto. Seine Frau, der er von seinem Überraschungsplan nichts mitgeteilt hatte, und eine Sekretärin stiegen eilig mit ein; um ihn nicht aufzuregen, wagten sie nicht, ihm zu widersprechen. Auch seine Ärzte wagten nicht, ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. In höchstem Maße beunruhigt folgten sie in zwei Wagen seinem Auto, als er sich jetzt in die Stadt fahren ließ, in seine Dienstwohnung im Regierungsgebäude. Es war Abend, als er dort ankam, und niemand schien von seiner Ankunft Notiz zu nehmen.

Am nächsten Morgen ließ er sich durch die Siraßen fahren und besuchte dann eine landwirtschaftliche Ausstellung. Er tat sein Möglichstes, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Auffallend häufig grüßte er, wobei er betont freundlich die Mütze abnahm.

Was er mit seinem Stadtbesuch erreichen wollte, hat man nie erfahren. Vielleicht wollte er nur zeigen, daß er noch lebte und jederzeit wiederkommen könne. Nachdem er in seine Wohnung zurückgekehrt war (inzwischen von Geheimpolizisten umgeben und also längst wieder isoliert), ließ er sich überreden, die Hauptstadt wieder zu verlassen. Der Besuch, über den die Zeitungen nichts berichteten, blieb sein letzter Auftritt in der Öffentlichkeit. Drei Monate später starb er. Sein Gesundheitszustand hatte sich nicht mehr wesentlich gebessert. Als Todesursache wurde später, nachdem eine Obduktion erfolgt wir, Gehirnskierose angegeben, und zwar als Folge von „übermäßiger Gehirntätigkeit“.