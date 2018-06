An Gustav Noske mußte ich denken, als ich den Minister Wehner neben dem Minister Hassel sah, an Noske und die Herren von der Garde-Kavallerie-Schützendivision, an Ebert und an Hindenburg und auch an jenen Maurerpolier, Jahrgang neunundneunzig, den alten SPD-Kassierer und Antifaschisten aus Magdeburg, den Feind der Stalinisten aus Deutschland – ich dachte an ihn und malte mir aus, was in ihm vorgehen würde, wenn er die Tagesschau sähe, dieser Polier, der dabei war, als man Paul Levi begrub, der in Buchenwald saß und heute eine kümmerliche Zweizimmerwohnung besitzt, denn von der Partei will er nichts wissen, er ist verbittert, Hoffnungen hat er nicht mehr.