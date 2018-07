1

Junger Philosophieprofessor (mit Jura und Theologie im Nebenfach) gerät wiederholt in Konflikt mit dem Strafgesetz und entzieht sich durch Flucht den Folgen. Wird dennoch als Großgrundbesitzer in Ehren alt und am Ende sogar moralisch gerechtfertigt.

2

Drei Kinder gehen nie in die Schule, da sie dauernd mit ihrer Mutter umherreisen müssen. Von Vater keine Spur.

3

Älterer Junggeselle mit solidem Beruf befaßt sich auch mit der Dichtkunst, berät einen jungen Poeten aus adligen Kreisen und verhilft ihm zu einem Mädchen mit großer Mitgift.

4