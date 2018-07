Mein linkes Schuhband war aufgegangen. Ich blieb stehen, bückte mich. Fast wäre mir der Hut vom Kopf gefallen; ich zog ihn tiefer in die Stirn. Doch wer zieht seinen Hut tiefer in die Stirn, wenn er sein Schuhband zubinden will – ich drückte ihn auf dem Hinterkopf fest, dann nahm ich ihn doch lieber ab und stellte meinen Fuß auf einen Treppenabsatz, dicht ans Geländer; den Hut legte ich eine Stufe höher. Jetzt, dachte ich, kannst du dich richtig bücken. Aber dann drückte mein Gürtel; er saß zu eng. Als ich ihn lockern wollte, ging das Licht im Treppenhaus an. Ich mußte mich beeilen und kam außer Atem. Gerade als ich mich aufrichtete, trat ein Herr aus dem Treppenhaus. Er hatte, das sah ich noch, meine Schuhgröße. Ich setzte meinen Hut auf, alles an mir saß wieder richtig. Ich zog den Hut tiefer in die Stirn und suchte nach einer Zigarette. Die Schachtel war leer. Ich ging zu dem Automaten, vor dem der Mann stand, der aus dem Haus getreten war, steckte eine Mark in den Automaten. Sie fiel durch. Sie fiel dreimal durch. Ich schob meinen Hut aus der Stirn und suchte nach einem anderen Markstück, umsonst. Da nahm mir der Mann die Münze aus der Hand, drehte sie um, spuckte darauf und steckte sie in den Schlitz. Sie blieb drin. Ben Witter