Die Klöckner-Humboldt-Deutz AG berichtet über ein ungewöhnlich schlechtes Geschäftsjahr, und nach den bisherigen Ergebnissen des laufenden Jahres sieht es ganz so aus, als sei es noch nicht das schlechteste gewesen. Der Gewinn je Aktie ist im Jahre 1965/66 auf 13 Mark gegenüber noch 29,40 Mark im Vorjahr gefallen. Das bedeutet, daß der ehrwürdige Verarbeitungskonzern diesmal seinen ganzen Gewinn einsetzen mußte, um die von 16 auf 13 Prozent gesenkte Dividende ausschütten zu können.

Der Beginn der Ära Sonne – vor guter Jahresfrist hat der neue Generaldirektor Dr. Karl-Heinz Sonne sein Amt in Köln-Deutz übernommen – steht nicht gerade unter einem glücklichen Stern. Es ist ganz offensichtlich, daß dieser Einbruch, den das Unternehmen erlebt, nicht nur mit konjunkturellen Gründen zu erklären ist. Die glatte Halbierung der Ertragsteuern von noch 52 im Vorjahr auf 25 Millionen Mark im Berichtsjahr steht in geradezu frappierendem Gegensatz zur Umsatzentwicklung, die zwar auch rückläufig war, aber mit einem Umsatzrückgang von 4 Prozent doch noch im Rahmen blieb.

Immerhin zeigen die Zuwachsraten der letzten Jahre – die sich von 12,4 über 3,4 und 1,6 auf nunmehr minus 4 Prozent ermäßigt haben – den Trend einer Reise mit großen Strapazen. KHD-Chef Dr. Sonne sprach in der Bilanzbesprechung mit der Wirtschaftspresse von einer „Durststrecke“, die das Unternehmen durchzustehen habe.

Daß Klöckner-Humboldt-Deutz der Schuh – vor allem auf dem Ertragskonto – ganz erheblich drückt, liegt nicht nur an den schon üblich gewordenen Kostensteigerungen und Erlösrückgängen. Beachtliche zusätzliche Belastungen sind „durch umfangreiche Anlaufkosten für Neuentwicklungen und Umstrukturierungen“ entstanden. Die Modernisierung des Lastkraftwagenprogramms, die typenmäßige Abrundung des Schleppersortiments sowie die Fertigungsumstellung des Ulmer Werkes sind die Maßnahmen, die sich vorerst noch nicht auf der Ertragsseite niederschlagen, deren erklärtes Ziel aber in einer „wesentlichen Senkung der Herstellkosten“ besteht. Die überraschend hohen Investitionen – die mit 72 nach 57 Millionen Mark sogar die bisherige Spitze des Jahres 1962/63 übertreffen – sind in diesem Zusammenhang zu sehen.

In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres sind die Umsätze der Gesellschaft weiter rückläufig. Vor allem lag der Auftragsbestand Ende Oktober mit 620 Millionen um fast 100 Millionen unter dem Niveau des Vorjahres. Besondere Sorgen bereitet der Lastkraftwagenbereich. Im Ulmer Werk wurde deswegen zwischen Weihnachten und Neujahr gar nicht und in der ersten und letzten Januarwoche wird verkürzt gearbeitet. Konzernchef Sonne ließ in der Pressekonferenz durchblicken, daß auch in anderen KHD-Werken mit Kurzarbeit zu rechnen sei, wenn sich die Verhältnisse nicht spürbar bessern. Die Belegschaft ist seit dem Bilanzstichtag nochmals um fast 1000 Mann verringert worden. Nmn