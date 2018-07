Inhalt Seite 1 — Ein Amerikaner in Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pete Seeger, der amerikanische Folklore- und Protestsänger, kam nach Berlin. Am 4, Januar sang er in der Volksbühne in Berlin-Ost, am 2. Januar in der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin-West.

Die Westberliner Veranstaltung war fast so etwas wie eine geschlossene Vorstellung. Die sozialistische Jugend „Die Falken“ nämlich zeichnete verantwortlich, sie hatte die Karten intern vergeben. Kein Wunder also, daß – abgesehen von wenigen Ausnahmen – das Publikum aus „linker“ Jugend bestand, bei der Pete Seeger im Grunde nur noch angelweit offene Türen einrennen konnte.

Einzig in der regionalen Fernsehsendung „Berliner Abendschau“, für die ein Team während des Konzerts Aufnahmen machte, mögen Seegers Songs nicht nur einer geneigten Zuhörerschaft übermittelt worden sein. Er mag da auch viele enttäuscht haben, in deren Vorstellung ein Protestsänger wie eine Kreuzung zwischen Gammler und Neandertaler aussieht. Pete Seeger ähnelt eher einem skandinavischen Landwirt. Ein sehr großer, sehr hagerer Mann mit etwas raren Haaren über einer hohen Stirn, angetan mit grünlichen Hosen, derben schwarzen Schuhen und einer abgetragenen mausgrauen Teddyfelljacke, passiert fünfzehn Minuten, vor dem Klingelzeichen mit langen Schritten die Tür zum Foyer, noch ehe ein eiliger Herr dem verdutzten Mädchen, das Karten abreißt, sagen kann, wer das ist. Mit ebenso langen. Schritten kommt Seeger auf die Bühne, ein Banjo umgehängt, eine Gitarre unter dem Arm, eine Flöte in der Hosentasche.

Was er gerade nicht braucht, legt er auf den Fußboden. Er bewegt sich, er spricht, er singt mit selbstverständlicher Unbefangenheit, gerade so, als befände er sich in einem – ein bißchen groß geratenen – Freundeskreis.

„Ist aber auch Mache dabei“, meint jemand leise. Mag sein, aber jedenfalls ist diese Mache so überzeugend, daß man Pete Seeger, wenn er „honestly“ sagt, auch glaubt, daß er es ehrlich meint.

Seegers Berliner Programm bestand aus alter und neuer amerikanischer und internationaler Folklore sowie aus eigenen Liedern. Seine Musikalität ist faszinierend, die Art und Weise, wie er sein Publikum beherrscht, auch. Der ganze Saal, so scheint es, tut genau das, was dieser merkwürdige Mann, der seinen Fuß beim Taktschlagen einwärts knickt und das Gesicht beim Singen wie ein Prediger schräg nach oben redet, von seinem Publikum erwartet. Die Leute singen laut, leise, hoch und tief, oder sie schweigen. Es ist schwer zu erklären, wie das funktioniert. Aber nachweislich funktioniert es – nicht nur bei einem Publikum von einigen hundert, sondern auch bei einem von mehreren tausend Zuhörern.

Seeger ist der älteste von allen bekannten Protestsängern. Er wurde 1919 in New York City geboren, begann in Harvard Kunstgeschichte und Publizistik zu studieren, gab es aber bald wieder auf. Vor etwa 27 Jahren sang er zum erstenmal. Anfangs waren es nur Volkslieder, später, nachdem er während des Zweiten Weltkrieges drei Jahre lang in der amerikanischen Armee gedient hatte, bekamen seine Lieder mehr und mehr politischen Charakter. Ohne ihn wären die Baez, Dylan und Donovan kaum denkbar.