George L. Mosse: The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich. Verlag Weidenfeld and Nicolson, London, 373 Seiten, 42 s.

Ein amerikanischer Professor hat einmal seinem deutschen Diskussionspartner auf die Frage, ob 1933 auch in den Vereinigten Staaten so etwas wie der Nationalsozialismus möglich gewesen wäre, sinngemäß geantwortet, jede Gesellschaft werde unter außergewöhnlichen politisch-ökonomischen Bedingungen anfällig für eine der mannigfaltigen Spielarten des Faschismus; der Grad der Anfälligkeit hänge jedoch von ihrer demokratischen Tradition ab.

Diese Antwort begreift den Nationalsozialismus einmal als individuelles, auf einem bestimmten nationalen Nährboden gewachsenes Phänomen, zum anderen allgemein als potentielle Gefahr für jede Gesellschaftsordnung angesichts einer außergewöhnlichen Zerreißprobe. Mit der ersten Deutung würde sich der amerikanische Historiker G. L. Mosse, Professor an der University of Wisconsin, voll identifizieren; die zweite als absolute Fehlinterpretation einer typisch deutschen, bereits seit der Romantik angelegten Entwicklung zu bekämpfen, ist eines seiner wesentlichen Anliegen: „Hitler versprach nur, ein concept of life zu realisieren, das einen großen Teil der Nation durchdrungen hatte, bevor er (Hitler) überhaupt die Szene betrat.“ Für Mosse war der Januar 1933 alles andere als ein „Akzidens deutscher Geschichte“; es geht ihm darum zu zeigen, „wie eine Richtung (wir können gleich hinzufügen: eine fundamentale Richtung) deutschen Denkens so stark werden konnte, daß Millionen von Deutschen sie als einzige Lösung aus dem deutschen Dilemma akzeptierten“.

Stellen wir den von Mosse selbst betont zurückgewiesenen Vorwurf des historischen Determinismus – gab es 1933 wirklich keine Alternativmöglichkeit zum völkischen Rechtsradikalismus mehr? – ebenfalls zunächst hintan. Wie sah dieses concept of life aus, das mit einer bewundernswerten literarischen Kenntnis und vorwiegend geistesgeschichtlich nachgezeichnet wird?

Die Bewußtseinssphäre einer Nation enthüllt sich besonders dort, wo sich ihr Vokabular einer adäquaten, das heißt, den vollen Begriffsinhalt ausschöpfenden Übersetzung in eine fremde Sprache entzieht. In Begriffen wie Volk, Volkstum, Geist (im völkischen Sinne), Bund, Orden bis hin zum Freibad eines weltanschaulich aufgeputzten Nudismus offenbart sich ein Denken, das für einen großen, vielleicht sogar überwiegenden Teil des deutschen Bildungsbürgertums, vor allem der akademischen Jugend bereits im neunzehnten Jahrhundert repräsentativ gewesen ist, ein Denken, in dem sich die Absage an die westliche Welt der Aufklärung vereinigte mit völkischem Mystizismus, irrationalem Romantizismus, Antimodernismus, überhitztem Nationalismus und besonders mit einem immer weiter ausstrahlenden Antisemitismus, um nur einige Charakteristika zu nennen.

Diese ständige Flucht vor der Gegenwart, vor der gesellschaftlich-politischen Verantwortung zurück in eine verklärte, weitgehend apolitische Vergangenheit – man möchte hier fast von einem ständigen Infantilismus sprechen – schuf ein geistiges Vakuum, in das sich dann vor allem nach 1918 radikale Ideen mit hoher politischer Sprengkraft einzunisten vermochten.

Mosse hat diese geistige Sphäre aus einer Unzahl literarischer Zeugnisse rekonstruiert und seine Untersuchung in drei Abschnitte gegliedert: „Die ideologischen Grundlagen“ (Deutscher Glaube, Neoromantizismus, Rassismus, Antisemitismus, Utopien) – „Die Institutionalisierung der Ideologie, 1873-1933“ (Jugendbewegung, Bünde, Universitäten, Studentenschaft) – „Auf dem Wege zum Nationalsozialismus, 1918-1933“ (Deutschnationale Volkspartei und völkische Bewegung, Deutsche Revolution).