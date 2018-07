Inhalt Seite 1 — Fonds auf fremden Pfaden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als erste deutsche Investment-Gesellschaft hat die ADIG Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, München-Düsseldorf, sich einen zweiten Vertriebsweg für den Verkauf ihrer Zertifikate eröffnet. Diese werden nicht nur am Schalter der Kreditinstitute angeboten, sondern auch durch Vertreter der Secur-Invest, Gesellschaft für Anlageberatung mbH & Co. KG, Düsseldorf. Diese Firma steht dem Düsseldorfer Bankhaus Walthausen & Co. nahe und vertreibt bislang die Anteile der fünf Fonds der amerikanischen Channing-Gruppe. Da sich Secur-Invest verpflichtet hat, bei der Auswahl ihrer Anlageberater sowie bei ihren Werbemethoden die strengen US-amerikanischen Bestimmungen zu beachten,, ist grundsätzlich gegen den neuen Vertriebsweg der ADIG nichts einzuwenden. Dennoch dürfte die Methode nicht frei von Bedenken sein. Und darüber, meine verehrten Leser, wollen wir uns im ersten Gespräch dieses Jahres unterhalten.

Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, daß die Fonds Fondra, Fondak, Fonsdis, Adifonds, Adiropa, Adiverba und Tresora Kapitalsammelbecken sind, die ordentlich verwaltet werden und alles andere als eine windige Angelegenheit darstellen. Wir wollen auch nicht darüber reden, daß deutsche Fondsverwalter bislang ihre Nase über Vertriebswege gerümpft haben, die außerhalb der Banken verliefen. Wichtiger scheint mir zu untersuchen, wo für den Anleger die Vorteile des neuen Weges liegen. Und hier wird die Sache problematisch.

Da Vertreter nicht umsonst arbeiten und möglichst rasch Geld sehen wollen, blieb den Fonds eine Erhöhung der Spesen nicht erspart. Die Kosten von bisher 3,2 Prozent, für die Auslandsfonds 4,2 Prozent, betragen nunmehr einheitlich 5 Prozent. Bei den deutschen Fonds also eine prozentuale Steigerung um mehr als 50 Prozent. Zur Beruhigung kann ich Ihnen aber sagen, daß mir Vertreter von Gesellschafterbanken erklärt haben, daß sie bei den alten Spesensätzen bleiben würden.

Hier wird sich also ein Wettbewerb zwischen einigen Banken und den Vertretern von Secur-Invest entwickeln. Wenn ADIG auf die hohen Provisionen der US-Fonds hinweist (bis 11 Prozent), so hinkt dieser Vergleich deshalb, weil die übrigen deutschen Fonds brav in den Speser „billig“ bleiben, ohne dabei in der Anlagepolitik schlechtere Leistungen anbieten zu müssen.

Bei den ADIG-Fonds gibt es nach wie vor die Einzelanlage, das heißt den Kauf einer beliebigen Stückzahl von Anteilscheinen, die in ein Bankdepot gegeben oder in Eigenverwahrung genommen werden. Ebenso wird das ADIG-Aufbaukonto weiter angeboten, das heißt die möglichst regelmäßige Anlage gleichbleibender Beträge, die in Anteile umgerechnet werden. Die Anteilscheine werden jedoch den Käufern nicht ausgehändigt, sondern bleiben beim Fonds, der die jährlichen Erträge aus den Zertifikaten sofort wieder anlegt. Der Sparer genießt hier völlig Freizügigkeit. Kosten werden nur insofern errechnet, als tatsächlich Einzahlungen erfolgen.

Neu ist der ADIG-Aufbauplan mit Versicherungsschutz. Er kennt die Variationsmöglichkeiten des schlichten ADIG-Aufbauplanes nicht. Es besteht zwar keine rechtliche Bindung des Anlegers zur Erfüllung des abgeschlossenen Aufbauplanes, aber doch eine wirtschaftliche Bindung; einmal durch das selbst festgelegte Ziel der Bildung eines bestimmten Vermögens innerhalb einer bestimmten Frist, dessen Erreichung durch die Verbindung mit einer Risiko-Versicherung für den Todesfall abgesichert ist, und zum anderen durch die Erhebung der für eine zehnjährige Vertragsdauer anfallenden Kosten im ersten Vertragsjahr.

Eine solche Regelung ist zur Deckung der Vertreterkosten unumgänglich, hat aber zur Folge, daß ein wesentlicher Teil der im ersten Jahr gemachten Einzahlungen als Unkosten abgezweigt werden und nicht zum Aufbau des „Vermögens“ beitragen können. Dabei würde gerade dieses Geld, das am längsten für den Sparer „arbeiten“ könnte, am meisten Früchte tragen. Sie wissen, meine verehrten Leser, daß man in den USA diese Art von Verträgen kritisch unter die Lupe genommen hat mit dem Ziel, ihren Vertrieb in dieser Form zu verbieten. Es erscheint mir nicht gerade als geschickt, daß zum gleichen Zeitpunkt eine deutsche Anlagegesellschaft diese umstrittene Vertragsform einführt.