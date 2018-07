Inhalt Seite 1 — Gold und Verwesung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Kesting

War nach Erscheinen des Novellenbandes „Chaminadour“ deutlich, daß der Rowohlt Verlag in Marcel Jouhandeau einen faszinierenden Erzähler für Deutschland wiederentdeckt hat, so zeichnet sich in

Marcel Jouhandeau: „Herr Godeau“; Rowohlt Verlag, Reinbek; 424 S., 28,– DM

sehr kraß ab, mit welch extremer Art von Literatur wir es bei Jouhandeau zu tun haben. Er gibt ein Beispiel dessen, was Brecht einmal die „nackte Ichsucht“ des modernen Künstlers nannte, seine „Asozialität – freilich in einer asozialen Gesellschaft“. Eine bestimmte Literatur, die sich nicht dem „Prinzip Hoffnung“ des Marxismus verschrieb, verharrte in bewußter sozialer Opposition, die um die Jahrhundertwende seltsame ästhetisierende Blüten trieb. Im Symbolismus wurde die von Baudelaire erhobene These: „Der Künstler offenbart nichts als sich selbst. Er spricht nur für sich selbst. Er stirbt ohne Kinder. Er ist sein König, sein Priester und sein Gott“ zu einem manieristischen Ichkult ausgebaut. Jouhandeau ist dieser Literatur zugehörig.

Haben wir auf seiten der Sozialrevolutionären Literatur die Anlehnung an den etablierten Sozialismus, so versuchte Jouhandeau den Ausbruch aus der Isolation durch Anlehnung an den Katholizismus. Man mag beide Arten von Rückversicherung fragwürdig finden; ihre Betrachtung bleibt uns nicht erspart, sobald bedeutende Schriftsteller diese Position beziehen.

In „Herr Godeau“, dessen Name nicht von ungefähr die Anspielung auf Gott enthält, führt uns Jouhandeau einen abseitigen Lebens- und Leidensweg vor, der von der Verherrlichung und Vergottung des eigenen Ich zur unio mystica mit Gott führt. An seinem Anfang und Ende sind Ich und Gott nicht mehr zu trennen, und man darf bezweifeln, ob sich bei Jouhandeau überhaupt das eine vom anderen unterscheidet.

Herr Godeau ist eine Figur, mit der Jouhandeau sich über achtzehn Jahre lang auseinandergesetzt hat. Der Band versammelt die vorliegenden Schriften zu diesem Thema zu einer Art Triptychon: „Les Pincengrains“, „Monsieur Godeau intime“ und die „Veroniciana“. Obgleich die drei Partien durch eine gewisse zeitliche Kontinuität zusammengehalten werden und sich eben um Monsieur Godeau konzentrieren, haben wir es doch nicht etwa mit einer Romantrilogie zu tun, überhaupt nicht mit einem Roman im üblichen Sinn. Stilistisch fällt das Ganze auseinander. „Les Pincengrains“ schildert in scharf beleuchteten, expressionistisch anmutenden Szenen die Geschichte eines dörflichen Ehebruchs und seiner Folgen: Frau Pincengrain trennt sich von ihrem Mann und zieht mit ihren Töchtern in die Stadt. Hier tritt Monsieur Godeau in die Familie ein. Ein egozentrischer Ästhet und Dandy, eitel und ichsüchtig, läßt er sich von den Frauen verehren und verwöhnen, ohne doch eine Heirat mit einer der Töchter im Sinn zu haben.